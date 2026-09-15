ITG luce la jauría robot que patrulla la Ciudad de las TIC

El Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) lleva varios años mostrando cómo se puede convertir la investigación y la tecnología en soluciones útiles para empresas, administraciones y sociedad. En sus instalaciones de la Ciudad de las TIC, trabajan a diario en el desarrollo de sistemas aéreos no tripulados, energía inteligente y digitalización de la industria. Durante la jornada de este martes, la empresa ofreció una jornada de puertas abiertas, donde se pudo ver de primera mano drones autónomos cuya tecnología permite prevenir incendios y localizar personas desaparecidas, tecnologías para transformar residuos en energía o la jauría robot capaz de conversar y entender lenguaje natural que patrulla cada día las instalaciones del centro.

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En el ámbito de la robótica, el centro tecnológico actualmente cuenta con un total de cuatro perros robot (drones terrestres), capaces de ver a través de aplicaciones de visión artificial y de pensar e interpretar a través de inteligencia artificial aplicada en distintos sectores. Según explicaron desde la compañía, estos cuadrúpedos están dirigidos a empresas que hacen rondas en instalaciones donde las cámaras muchas veces no dan el nivel de exigencia que requiere un componente de seguridad. A través de técnicas de realidad aumentada, los dispositivos son capaces de moverse por todas las instalaciones -incluyendo subir y bajar escaleras- y detectar la presencia de objetos y personas. Además, según añadieron, es de las primeras unidades que incorporan seguridad cuántica en las comunicaciones, crucial para proteger datos sensibles y garantizar la confidencialidad de las transacciones, por lo que es "prácticamente imposible de hackear".

Elementos robóticos de ITG Patricia G. Fraga

Vías de comercialización

Aunque estos perros robot se utilizan mayoritariamente para la seguridad, otro de los ámbitos en los que cada vez se demanda más este dispositivo es en labores en espacios confinados. Es decir, "allá donde no puede llegar casi nadie", como vaciado y limpieza de tanques, por ejemplo. Estos elementos aportan comunicación y visión con lo que hay dentro y, de esta forma, facilitar el trabajo de los operarios en vías inaccesibles o de difícil acceso.

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No obstante, también es una opción más que resolutiva para misiones de rescate en accidentes. Actualmente, ITG se encuentra trabajando con los Bomberos de A Coruña en inspección de garajes cuando se producen incendios o inundaciones. Estos drones terrestres permiten elaborar un mapa del entorno y comunicación directa con los equipos de rescate. Además, también incorporan micrófonos y sistemas de comunicación para que un operador remoto pueda hablar con personas que se encuentran atrapadas.

Un dron sobrevuela la 'jaula' de ITG, esta mañana, en sus instalaciones de la Ciudad de las TIC Cedida

Precisamente para localizar personas desaparecidas y vigilar infraestructuras críticas, en ITG hace ya varios años que trabajan con la tecnología más avanzada para dar respuesta a este problema a través de la operación remota de drones. En su gran jaula de quince metros de altura y 225 metros cuadrados, esta mañana se realizaron pruebas de vuelo exterior de sistemas aéreos no tripulados con algunos de los dispositivos de su gran flota aérea robotizada.

A lo largo de la jornada de puertas abiertas, ITG también mostró otro de sus nuevos proyectos, en este caso, relacionado con el medioambiente y el ámbito de los residuos. En sus instalaciones, trabajan con un sistema de visión artificial donde, a través de una cámara visible, la máquina es capaz de detectar qué elementos se posan sobre ella e identificar, en cuestión de segundos, cuáles son y el porcentaje que fiabilidad que considera que se está mostrando.