Los vecinos de Iñás, O Graxal yPerillo cortaron la carretera durante más de diez minutos Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, mientras el Congreso de Estados Unidos daba luz verde a Bush para la guerra tras los atentados del 11-S, en Cambre y Oleiros los vecinos tomaron la N-VI para pedir mejoras. En 1976, hace 50 años, había 600 estudiantes que se podían quedar sin entrar en el instituto de Zalaeta; en 1951, hace 75 años, un grupo de motos se hizo ‘dueño’ de las calles; y hace cien años, en 1926, continuaba el conflicto con el Ejército y se producía una nueva mediación.

Portada de El Ideal Gallego del 15 de septiembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | Los vecinos de Cambre y Oleiros toman la N-VI para pedir mejoras

Ni un día más. Los vecinos de Cambre y Oleiros no quisieron esperar a que otro accidente ponga de relieve una triste realidad. El Gobierno lleva años ignorando la Nacional VI. El proyecto de reforma lleva más de diez años en el cajón del olvido. Por eso, esta vez, los vecinos no se quedaron de brazos cruzados y armados con su razón tomaron la N-VI. Ayer, acompañados por el alcalde de Cambre y Ángel García Seoane, cortaron el tráfico durante diez minutos. No se trata de una acción aislada. Presionarán hasta que el Gobierno cumpla sus promesas.

El Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución que autoriza a George Bush a utilizar la “fuerza necesaria” contra los responsables de los atentados, lo que significa que da luz verde a la guerra.

Portada de El Ideal Gallego del 15 de septiembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Unos 600 estudiantes, a punto de no ser admitidos en el instituto de Zalaeta

Alrededor de 600 estudiantes pueden no ser admitidos en el Instituto de Zalaeta si se sigue adelante con el criterio, por parte de la dirección, de no impartir clases de sexto curso de Bachillerato y de no permitir matricularse en COU a alumnos de otros centros con dos asignaturas suspensas, como de hecho está ocurriendo. En ambos casos, el Ministerio de Educación y Ciencia no impone una norma sino que delega en la dirección de cada centro el poder de tomar la última decisión. El problema surge, desde el momento en que se sabe que allí hay espacio para acoger a estos alumnos. En el resto de los institutos parece que el criterio predominante es admitir estudiantes hasta el tope de las plazas, ya que por todos es conocido el difícil de puestos escolares en la enseñanza pública.

Portada de El Ideal Gallego del 15 de septiembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Un grupo de motos se adueña del centro de la ciudad en un gran desfile

Durante toda la tarde, un grupo de motos numerada fue dueño del centro de la ciudad. Mucho público presenció el desfile frenético de las máquinas, que llenaban de ruido y de pánico las ambas avenidas urbanas.

Resultó muerto en el lugar conocido por El Casal-Sésamo del ayuntamiento de Culleredo, el vecino de Celas José Fuentes Balbás de 24 años, jornalero, el cual fue víctima de un accidente producido por un camión, cuyo conductor, Benigno Uzal Cardo, ha sido detenido por la Guardia Civil en Sigrás. Además, al intentar saltar de una roca a otra en una playa de la localidad, se produjo fuertes contusiones en ambos pies, con probable fractura del calcáneo izquierdo, Benjamín Martínez Álvarez, de 28 años, que vive en Barrera, 25.

Portada de El Ideal Gallego del 15 de septiembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Mediación de una comisión de señoras y señoritas con el gobernador civil

Se reunieron en la Alcaldía una numerosa comisión de señoras y señoritas de esta capital con el alcalde señor Casás y algunos concejales, con el fin de cambiar impresiones respecto a la indicación del gobernador civil señor Pérez y García Argüelles, al ser visitado la noche de antes por la manifestación pro jefes y oficiales de Artillería sometidos a consejo de guerra, y referente a la conveniencia de redactar un mensaje suscrito por el mayor número de mujeres, sin distinción de clases, de personalidades, fuerzas vivas y entidades.

En él, y aprobado por todos los concurrentes a la reunión, solicitan clemencia y perdón en favor de los jefes y oficiales de la benemérita y gloriosa Arma de Artillería, sometidos a proceso.