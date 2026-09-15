Finca Montesqueiro, un proyecto nacido hace trece años que factura 4,8 millones de euros

Un evento celebrado en Finca Montesqueiro Quintana

Finca Montesqueiro es un complejo de 6.000 metros cuadrados situado en Perillo (Oleiros), a pocos kilómetros de A Coruña, diseñado para celebrar bodas, eventos de empresa y grandes reuniones sociales. Abrió sus puertas en 2014 (se empezó a gestar un año antes) y desde entonces ha ganado una enorme popularidad.

¿Quién está detrás de este negocio? La empresa que lo gestiona es Monte Esqueiro Eventos SLU, con sede en el propio recinto de celebraciones. A su vez, pertenece a un grupo controlado por la sociedad mercantil Inverfago SL, con oficinas centrales en el polígono de Pocomaco (A Coruña).

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Finca Montesqueiro no es la única actividad que desarrolla en el sector de la hostelería. También gestiona el Pazo de Xaz, en Dorneda, que cuenta con dos salones diferenciados, uno de los cuales se encuentra en el edificio principal, y el otro en un inmueble de nueva construcción, dentro de la misma finca. Además, esta compañía dispone de un restaurante y cafetería denominado Cantón 23, ubicado en el Cantón Pequeño de A Coruña.

El objeto social de Monte Esqueiro Eventos SLU es, tal y como figura en sus estatutos, la prestación de “servicios de hostelería, restauración, cafetería y bar”, así como “la elaboración y venta de comida y bebida” para llevar. Esto incluye la organización de bodas, convenciones, presentaciones de productos y “cualesquiera actos y eventos culturales, artísticos, deportivos o sociales”, en su “más amplio sentido”. Fue constituidaoficialmente el 7 de mayo del 2013, aunque la actividad de su instalación más conocida empezó un año después.

Mejora en sus cifras

Las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil desvelan que el año pasado registró unas ventas de 4,82 millones de euros, frente a los 5,01 millones de euros del ejercicio anterior, lo que supone una reducción cercana al 4%. En cambio, el beneficio neto se comportó de forma positiva, ya que contabilizó ganancias de 13.918 euros en 2025 (perdió 95.151 eurosen 2024).

Con estos números, la empresa ha experimentado un cambio de tendencia positivo. A pesar de haber vendido un poco menos en 2025, pasó de perder dinero a ser rentable debido a una mayor eficiencia en sus costes operativos y a una menor carga de intereses financieros.

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La empresa matriz del grupo de Finca Montesqueiro, Inverfago SL, tiene en marcha un importante proyecto en Meicende, en la zona fronteriza situada entre los municipios de A Coruña y Arteixo. Se trata de la construcción de una nueva nave de 12.000 metros cuadrados que se destinará a oficinas y otros servicios del grupo, según confirman fuentes conocedoras de esta iniciativa.

Las obras se desarrollan en una parcela que ocupa una superficie total de 29.500 metros cuadrados. En concreto, linda con la carretera AC-552 y también con la autopista AG-55. Se ubica en un lugar conocido por los vecinos de la zona como A Báscula, ubicado a poca distancia de la fábrica de Resonac y de Marineda City.

Este proyecto empresarial dará una nueva vida a un terreno que permanece sin actividad desde hace muchos años y que en el pasado albergó una báscula destinada al pesaje de camiones que fue desmantelada en su momento.