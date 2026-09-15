Empiezan a funcionar las señales semafóricas en el suelo de Modesta Goicouría

La intersección de la calle Modesta Goicuría y la Plaza Pontevedra ya está iluminada. Una baliza a cada lado de la carretera refuerza la seguridad del entorno de los centros educativos IES Plurilingüe Eusebio de A Guardia y al CEIP Eusebio de A Guarda.

La intervención consistió en la colocación de dos bandas led en el suelo que abren y cierran el paso a los peatones en una zona con gran afluencia de estudiantes, especialmente en las horas de entrada y salida de los centros.

El Ayuntamiento coloca señales luminosas en el paso de peatones entre la plaza de Pontevedra y Modesta Goicouría Más información

El objetivo es incrementar la visibilidad de la señalización semafórica en el campo visual inmediato del peón, reduciendo así el riesgo de accidentes.