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A Coruña

Empiezan a funcionar las señales semafóricas en el suelo de Modesta Goicouría

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
15/09/2026 22:20

La intersección de la calle Modesta Goicuría y la Plaza Pontevedra ya está iluminada. Una baliza a cada lado de la carretera refuerza la seguridad del entorno de los centros educativos IES Plurilingüe Eusebio de A Guardia y al CEIP Eusebio de A Guarda. 

La intervención consistió en la colocación de dos bandas led en el suelo que abren y cierran el paso a los peatones en una zona con gran afluencia de estudiantes, especialmente en las horas de entrada y salida de los centros.

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El Ayuntamiento coloca señales luminosas en el paso de peatones entre la plaza de Pontevedra y Modesta Goicouría

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El objetivo es incrementar la visibilidad de la señalización semafórica en el campo visual inmediato del peón, reduciendo así el riesgo de accidentes.

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