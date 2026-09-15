Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El PSdeG reclama mayor financiación para la Universidad de A Coruña

En un encuentro celebrado esta mañana en el Rectorado, Besteiro demandó una inversión "suficiente, estable no tempo e ambiciosa"

Julia Nóvoa
15/09/2026 12:33
José Ramón Gómez Besteiro y Ricardo Cao, esta mañana, en el Rectorado de la UDC
José Ramón Gómez Besteiro y Ricardo Cao, esta mañana, en el Rectorado de la UDC
Patricia G. Fraga
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reclamó una financiación universitaria "suficiente, estable no tempo e ambiciosa" para la Universidad de A Coruña. Lo hizo en la mañana de este martes, en una reunión con el rector de la UDC, Ricardo Cao, con la que termina la ronda de encuentros, tras los mantenidos con las rectoras de las universidades de Santiago y Vigo, Rosa Crujeiras y Carmen García, que tomaron posesión recientemente. 

Cientos de jóvenes comienzan hoy las clases en la universidad

Ricardo Cao: “Imos tratar de convencer á Xunta de que é preciso ter máis financiamento”

Más información

En el acto, Besteiro explicó que las tres instituciones necesitan "un orzamento suficiente" para afrontar el gasto general y corriente y que tenga estabilidad y crecimiento durante los cinco años que duran los planes. "A financiación actual case non lles permite salvar eses gastos estruturais, correntes e de persoal, polo que non hai moito campo para fomentar a innovación, para melloras salariais do profesorado e para atraer y reter talento", añadió. As universidades son as fábricas de talento de Galicia. Se á Xunta se lle enche a boca falando de talento, que aposte por estas universidades e non pola privada", prosiguió el secretario general. 

Rechazo a intervenciones externas

Besteiro también señaló que las universidades públicas gestionan y funcionan bien, con autonomía, y están perfectamente fiscalizadas, por lo que no necesitan intervenciones externas de ningún tipo. Todo ello en un contexto en el que la Xunta, con el fin de reforzar el control, obligará a las universidades a realizar auditorías externas obligatorias y anuales de sus cuentas. Una propuesta que, aunque el propio Cao aseguró no conocer “en detalle”, sí aclaró que los consellos sociales ya tienen encomendado el papel de mostrar los presupuestos y las liquidaciones. “Esa competencia xa está atribuida desde hai moito tempo”, apuntó el rector en el inicio del curso universitario. 

Universidad de A Coruña

La UDC obtiene más de 4 millones de euros para impulsar proyectos de investigación de excelencia

Más información

Así, el líder de los socialistas gallegos también avanzó que el PSdeG llevará al próximo pleno del Parlamento la necesidad de contar con más residencias universitarias, pues cree que uno de los problemas que tiene el alumnado es la falta de vivienda. Su idea es que el 10 % de los matriculados tengan una residencia pública oficial, como una "garantía de igualdade e de protección".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Sesión plenaria de Cambre

Diana Piñeiro completa la primera ronda de reuniones para los presupuestos de 2027
Redacción
Una persona contempla un autobús de Tranvías

Tranvías sorteará siete bicicletas plegables y siete bonos de 200 viajes con motivo de la Semana de la Movilidad
Redacción
Avión de Binter saliendo del aeropuerto de Alvedro

Binter ofrece billetes de A Coruña a Canarias por 70 euros
Redacción
Concurso microrrelatos Gadis

El concurso literario de Gadis reúne más de 1.400 microrrelatos
Redacción