El PSdeG reclama mayor financiación para la Universidad de A Coruña

José Ramón Gómez Besteiro y Ricardo Cao, esta mañana, en el Rectorado de la UDC Patricia G. Fraga

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reclamó una financiación universitaria "suficiente, estable no tempo e ambiciosa" para la Universidad de A Coruña. Lo hizo en la mañana de este martes, en una reunión con el rector de la UDC, Ricardo Cao, con la que termina la ronda de encuentros, tras los mantenidos con las rectoras de las universidades de Santiago y Vigo, Rosa Crujeiras y Carmen García, que tomaron posesión recientemente.

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En el acto, Besteiro explicó que las tres instituciones necesitan "un orzamento suficiente" para afrontar el gasto general y corriente y que tenga estabilidad y crecimiento durante los cinco años que duran los planes. "A financiación actual case non lles permite salvar eses gastos estruturais, correntes e de persoal, polo que non hai moito campo para fomentar a innovación, para melloras salariais do profesorado e para atraer y reter talento", añadió. As universidades son as fábricas de talento de Galicia. Se á Xunta se lle enche a boca falando de talento, que aposte por estas universidades e non pola privada", prosiguió el secretario general.

Rechazo a intervenciones externas

Besteiro también señaló que las universidades públicas gestionan y funcionan bien, con autonomía, y están perfectamente fiscalizadas, por lo que no necesitan intervenciones externas de ningún tipo. Todo ello en un contexto en el que la Xunta, con el fin de reforzar el control, obligará a las universidades a realizar auditorías externas obligatorias y anuales de sus cuentas. Una propuesta que, aunque el propio Cao aseguró no conocer “en detalle”, sí aclaró que los consellos sociales ya tienen encomendado el papel de mostrar los presupuestos y las liquidaciones. “Esa competencia xa está atribuida desde hai moito tempo”, apuntó el rector en el inicio del curso universitario.

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Así, el líder de los socialistas gallegos también avanzó que el PSdeG llevará al próximo pleno del Parlamento la necesidad de contar con más residencias universitarias, pues cree que uno de los problemas que tiene el alumnado es la falta de vivienda. Su idea es que el 10 % de los matriculados tengan una residencia pública oficial, como una "garantía de igualdade e de protección".