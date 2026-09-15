Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Gobierno invertirá 50 millones de euros en Alvedro

Esta inversión se destinará a la mejora de la operativa de los vuelos no Schenguen, un nuevo edificio de salvamento y trabajos en el campo de vuelo

Efe
15/09/2026 15:51
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El Consejo de Ministras y Ministros ha aprobado este martes el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, que contempla una inversión de cerca de 13.000 millones de euros en toda la red de aeropuertos españoles gestionada por Aena, de los que 207 millones se invertirán en los aeropuertos de Galicia.

Así lo ha detallado el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno.

En los próximos cinco años, la inversión en el aeropuerto de A Coruña alcanzará los 50 millones de euros, que se destinarán a actuaciones en la terminal para mejorar la operativa de los vuelos no Schengen, a la construcción de un nuevo edificio de salvamento y extinción de incendios (SEI) y cocheras y a trabajos en el campo de vuelo y la plataforma, incluida la urbanización de la zona de aviación general, el aumento del ancho de la franja y la mejora de las ayudas visuales.

Avión de Binter saliendo del aeropuerto de Alvedro

Binter ofrece billetes de A Coruña a Canarias por 70 euros

Más información

En el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, la inversión entre 2027 y 2031 alcanzará los 107,9 millones de euros, que se destinarán a actuaciones de mejora de procesos y calidad en el área terminal, así como a trabajos en el campo de vuelo y la plataforma.

También se contemplan mejoras en la seguridad, como el vallado perimetral y la renovación de los pasillos antirretorno, y actuaciones para incrementar la seguridad operacional, con la regeneración de la pista y los pavimentos de rodadura.

La inversión incluye además mejoras en los sistemas de información y comunicaciones, la renovación de los sistemas eléctricos, con un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) y actuaciones en la central eléctrica, la instalación de un simulador de fuego y la ampliación de los aparcamientos.

Colas a las puertas de una agencia de A Coruña por los viajes del Imserso

Colas en A Coruña para elegir los mejores destinos del Imserso: "Este año nos toca el calorcito de las islas"

Más información

En el aeropuerto de Vigo se invertirán 49,4 millones de euros en la mejora de procesos y calidad en el área terminal, actuaciones en el campo de vuelo y la plataforma, con mejoras en el vial lado aire, los accesos a la aviación general y la renovación del sistema de 400 herzios, así como mejoras en la seguridad, con el vallado perimetral y nuevo equipamiento de seguridad.

También se prevé el incremento de la seguridad operacional mediante la ampliación de la franja, mejoras en el aparcamiento, actuaciones en los sistemas de información y comunicaciones, incluidos elementos de campo, y la instalación de un simulador de salvamento y extinción de incendios (SEI).

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La Cafetería Plaza, en Monelos

El Ayuntamiento de A Coruña multa a una cafetería de barrio con 12.001 euros por exceso de ruido
Guillermo Parga
José González conselleiro de Emprego

La bodega de la familia de un conselleiro penada por empleo irregular señala a operarios
Agencias
Coche patrulla de la Policía Nacional

Desarticulan en Ourense unha rede de explotación sexual que usaba "bruxaría" coas vítimas
Agencias
Souto enseña su juego en un móvil con la Torre de Hércules de fondo

Los barrios de A Coruña luchan en A Conquista, un juego para ‘picarlos’ a todos
Jorge Riveiro