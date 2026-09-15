El Consejo de Ministras y Ministros ha aprobado este martes el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, que contempla una inversión de cerca de 13.000 millones de euros en toda la red de aeropuertos españoles gestionada por Aena, de los que 207 millones se invertirán en los aeropuertos de Galicia.

Así lo ha detallado el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno.

En los próximos cinco años, la inversión en el aeropuerto de A Coruña alcanzará los 50 millones de euros, que se destinarán a actuaciones en la terminal para mejorar la operativa de los vuelos no Schengen, a la construcción de un nuevo edificio de salvamento y extinción de incendios (SEI) y cocheras y a trabajos en el campo de vuelo y la plataforma, incluida la urbanización de la zona de aviación general, el aumento del ancho de la franja y la mejora de las ayudas visuales.

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En el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, la inversión entre 2027 y 2031 alcanzará los 107,9 millones de euros, que se destinarán a actuaciones de mejora de procesos y calidad en el área terminal, así como a trabajos en el campo de vuelo y la plataforma.

También se contemplan mejoras en la seguridad, como el vallado perimetral y la renovación de los pasillos antirretorno, y actuaciones para incrementar la seguridad operacional, con la regeneración de la pista y los pavimentos de rodadura.

La inversión incluye además mejoras en los sistemas de información y comunicaciones, la renovación de los sistemas eléctricos, con un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) y actuaciones en la central eléctrica, la instalación de un simulador de fuego y la ampliación de los aparcamientos.

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En el aeropuerto de Vigo se invertirán 49,4 millones de euros en la mejora de procesos y calidad en el área terminal, actuaciones en el campo de vuelo y la plataforma, con mejoras en el vial lado aire, los accesos a la aviación general y la renovación del sistema de 400 herzios, así como mejoras en la seguridad, con el vallado perimetral y nuevo equipamiento de seguridad.

También se prevé el incremento de la seguridad operacional mediante la ampliación de la franja, mejoras en el aparcamiento, actuaciones en los sistemas de información y comunicaciones, incluidos elementos de campo, y la instalación de un simulador de salvamento y extinción de incendios (SEI).