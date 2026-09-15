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A Coruña

El foro audiovisual I+P reunirá en A Coruña a las principales televisiones y plataformas

Agencias
15/09/2026 16:24
A Coruña ya fue espacio del foro I+P en el 2024 
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RTVE, Atresmedia, Mediaset España, Movistar Plus+, Prime Video & Amazon Studios, HBO Max, Disney+ y AMC Global Media, entre otras compañías, han confirmado su participación en la vigésima edición del I+P (Ideas para Producir), el foro audiovisual que reunirá en A Coruña los próximos 26 y 27 de noviembre a productores y creadores audiovisuales en busca de financiación, coproducción y nuevas oportunidades de distribución.

El foro, organizado por el Clúster do Audiovisual Galego, contará también con representantes de TVG, 3cat, Canal Sur, Aragón TV, Filmax, A Contracorriente Films y Beta Fiction Spain, según ha informado este martes la organización en un comunicado.

La presencia de televisiones, plataformas y empresas distribuidoras pretende convertir un año más el I+P "en un punto de encuentro entre nuevos proyectos audiovisuales y profesionales con capacidad de decisión dentro de la industria".

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Durante las dos jornadas, los participantes podrán presentar proyectos en desarrollo y mantener reuniones individuales con sus responsables, con el objetivo de facilitar la búsqueda de socios, acuerdos de coproducción, financiación, distribución y venta.

La vigésima edición del I+P se celebrará en el Coruña Estudio Inmersivo (CEI), definido por la organización como "el mayor centro de producción virtual de España y uno de los más avanzados de Europa".

La convocatoria para presentar proyectos permanecerá abierta hasta el próximo 30 de septiembre a las 14:00 horas para que productoras y creadores puedan remitir sus propuestas a través del formulario disponible en la página web del Clúster do Audiovisual Galego.

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Un comité integrado por tres profesionales de reconocida trayectoria en la industria audiovisual será el encargado de valorar las propuestas y seleccionar los proyectos que participarán en el 'pitching'.

Los responsables de los trabajos seleccionados recibirán la comunicación de la organización durante el mes de noviembre.

El I+P, Ideas para Producir cuenta con el apoyo de la Diputación de A Coruña, el patrocinio de la Xunta de Galicia y la colaboración de Pedralonga Estudios, las asociaciones CREA y AGAG, el Máster en Produción Xornalística e Audiovisual (MPXA), Music Library & SFX y Gadisa.

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