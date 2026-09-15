El Dux, durante una de sus noches de apertura Grupo Pelícano

Cambió la forma de salir de los coruñeses en 2010, cuando todavía se estilaba aquello de ir saltando de local en local y de ambiente en ambiente. Hoy, algo más de tres lustros después, el Dux de A Coruña se convertirá en la gran sala de conciertos del centro de A Coruña, un referente que convierta el espacio del puerto en un referente con la última tecnología y revolucione el panorama cultural del mismo modo que lo hizo en su día con el ocio nocturno.

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El grupo Pelícano se encuentra actualmente ejecutando las obras de acondicionamiento del Dux, con la idea de que la nueva sala esté en funcionamiento a finales de este mes. A partir de entonces comenzará el anuncio de eventos, que encaja dentro de el amplio abanico de novedades que la empresa tiene previsto para todos los establecimientos de la marca (11 de ocio nocturno y 4 de hostelería entre A Coruña y Santiago de Compostela). Además, algunos de los del puerto de A Coruña tendrán también pequeñas mejoras o retoques estéticos, como es el caso de la sala Inn.

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El Dux se convirtió en el primer establecimiento que se quedó a medio camino entre pub y discoteca, y que empezó a sacar a los coruñeses de la calle para meterlos en un centro de ocio. Una demanda que defienden algunos vecinos en pos del descanso. Con dos espacios diferenciados, el interior y la terraza, el acceso fue durante mucho tiempo un reto y un desafío a la paciencia, debido a las largas colas de curiosos que se formaban. Llegó a tener un hermano pequeño, el My by Dux, que cerró sus puertas en 2023 y dio paso el pasado año a Vibo. Dux es una marca que comenzó y arrasó en la noche de Sanxenxo, con una propuesta que a muchos recordaba, por ejemplo, al Bitácora de Santa Cristina.

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Si bien es cierto que existen espacios como Garufa, Mardi Gras o Jazz Filloa que son auténticos templos históricos de la música en directo, y que se sitúan en pleno 'downtown' coruñés, tanto la programación como la filosofía apuntan a una convivencia y programación alternativas. De hecho, puede decirse que el grupo Pelícano se lleva lo comido por lo servido en cuanto a aforo, pues después de que el Dépor recuperase la gestión del Playa Club, ahora se abre un nuevo frente con aforo y dimensiones muy parecidas.

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Por otra parte, convivirán en el mismo edificio cines, el hub Hi Coruña y la mejor discoteca de Galicia y número 81 del mundo, la sala Pelícano, que por otra parte también se sumará a la oferta de locales que pueden albergar conciertos, como es el caso de los vecinos Inn y el propio Dux, una vez terminen las obras que se están llevando a cabo.