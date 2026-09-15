Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Dux de A Coruña se convertirá en la gran sala de conciertos del centro

Abrió sus puertas en 2010 y pasará a ser un local de música en directo en las próximas semanas; el grupo Pelícano recupera así un aforo y un espacio muy parecidos a los del Playa Club

Guillermo Parga
Guillermo Parga
15/09/2026 21:51
El Dux, durante una de sus noches de apertura
El Dux, durante una de sus noches de apertura
Grupo Pelícano
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Cambió la forma de salir de los coruñeses en 2010, cuando todavía se estilaba aquello de ir saltando de local en local y de ambiente en ambiente. Hoy, algo más de tres lustros después, el Dux de A Coruña se convertirá en la gran sala de conciertos del centro de A Coruña, un referente que convierta el espacio del puerto en un referente con la última tecnología y revolucione el panorama cultural del mismo modo que lo hizo en su día con el ocio nocturno.

A Coruña dice adiós a la discoteca Playa Club

Más información

El grupo Pelícano se encuentra actualmente ejecutando las obras de acondicionamiento del Dux, con la idea de que la nueva sala esté en funcionamiento a finales de este mes. A partir de entonces comenzará el anuncio de eventos, que encaja dentro de el amplio abanico de novedades que la empresa tiene previsto para todos los establecimientos de la marca (11 de ocio nocturno y 4 de hostelería entre A Coruña y Santiago de Compostela). Además, algunos de los del puerto de A Coruña tendrán también pequeñas mejoras o retoques estéticos, como es el caso de la sala Inn.

Un inicio de curso muy poco 'koruño' en la capital de la fiesta universitaria de Galicia

Más información

El Dux se convirtió en el primer establecimiento que se quedó a medio camino entre pub y discoteca, y que empezó a sacar a los coruñeses de la calle para meterlos en un centro de ocio. Una demanda que defienden algunos vecinos en pos del descanso. Con dos espacios diferenciados, el interior y la terraza, el acceso fue durante mucho tiempo un reto y un desafío a la paciencia, debido a las largas colas de curiosos que se formaban. Llegó a tener un hermano pequeño, el My by Dux, que cerró sus puertas en 2023 y dio paso el pasado año a Vibo. Dux es una marca que comenzó y arrasó en la noche de Sanxenxo, con una propuesta que a muchos recordaba, por ejemplo, al Bitácora de Santa Cristina.

Mardi Gras de A Coruña: qué hace una sala como tú en una zona como ésta

Más información

Si bien es cierto que existen espacios como Garufa, Mardi Gras o Jazz Filloa que son auténticos templos históricos de la música en directo, y que se sitúan en pleno 'downtown' coruñés, tanto la programación como la filosofía apuntan a una convivencia y programación alternativas. De hecho, puede decirse que el grupo Pelícano se lleva lo comido por lo servido en cuanto a aforo, pues después de que el Dépor recuperase la gestión del Playa Club, ahora se abre un nuevo frente con aforo y dimensiones muy parecidas.

Antón, Karla, Víctor y William, personal de El Tranvía

Nostalgia de los pubs de los años 80

Más información

Por otra parte, convivirán en el mismo edificio cines, el hub Hi Coruña y la mejor discoteca de Galicia y número 81 del mundo, la sala Pelícano, que por otra parte también se sumará a la oferta de locales que pueden albergar conciertos, como es el caso de los vecinos Inn y el propio Dux, una vez terminen las obras que se están llevando a cabo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Albares: los controles de Italia a viajeros desde España son "absurdos y ridículos"
EFE
El Dux, durante una de sus noches de apertura

El Dux de A Coruña se convertirá en la gran sala de conciertos del centro
Guillermo Parga
Imagen del municipio de Telde, en Gran Canaria

Muere una senderista en Fuerteventura a causa del calor, con la isla en alerta
Agencias
Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos participan en una manifestación para exigir justicia por el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, este martes en Cuernavaca, Morelos (México). EFE/ Alex Cruz

Estudiantes mexicanos claman por seguridad tras asesinato de española Claudia Tacoronte
EFE