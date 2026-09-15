El chef Adrián Felípez Cedida

MIGA ha sido durante años mucho más que un restaurante: ha sido la casa, el espacio creativo y el proyecto más personal de Adrián Felípez. El chef coruñés anuncia que el próximo 31 de diciembre se hará efectivo el traspaso del local que alberga MIGA, cerrando así una etapa clave e inolvidable en la gastronomía de la ciudad de A Coruña.

La decisión nace de una prioridad absoluta en la vida del cocinero: la familia. La altísima exigencia diaria que requiere la gestión de un restaurante como MIGA y todos sus afluentes resulta hoy incompatible con la dedicación, presencia y atención que Adrián Felípez quiere darle a la crianza de su hija, el papel más importante al que se enfrenta en este momento, asegura el chef.

Además, Adrián reconoce en estos momentos cierto desencanto ante "una escena gastronómica actual a menudo saturada de discursos impostados, artificio y pérdida de personalidad". Ante ese escenario, el chef prefiere dar un paso a un lado, tomar perspectiva y seguir viviendo el oficio con la verdad, el sentido común y la autenticidad que siempre han guiado su cocina.

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El adiós de Adrián Felípez a su casa no será de un día para otro ni desde la distancia. Durante los próximos meses y hasta el último servicio del 31 de diciembre, el chef estará personalmente al frente de MIGA, cocinando, dirigiendo la propuesta y atendiendo en primera persona a cada cliente, tal como ha hecho desde el primer día.

MIGA mantendrá sus puertas abiertas de par en par para celebrar todo lo construido junto a su gente. El restaurante acogerá una agenda llena de momentos especiales, eventos temáticos, encuentros con amigos de la casa y un recorrido gastronómico por las recetas que han marcado la trayectoria del establecimiento. Durante estos meses, Adrián estará al pie del cañón en los fogones para garantizar la excelencia de siempre y compartir con comensales, amigos y habituales los últimos pases de una etapa inolvidable.

Dejar MIGA no significa apagar los fogones ni alejarse del sector. Adrián Felípez continuará plenamente activo en el mundo culinario al frente de Rosmon, su proyecto de hamburguesas de calidad, así como en su faceta de consultor gastronómico y asesor de nuevos conceptos en el sector, eventos y experiencias singulares además de chef a domicilio.

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"MIGA ha sido mi casa, mi vida y el lugar donde he depositado toda mi energía durante estos años. Pero hoy mi prioridad absoluta es mi hija y las responsabilidades de MIGA no me permiten conciliar mi vida profesional con la familiar como creo que debo hacerlo. Me voy con el orgullo de haber creado algo auténtico, algo personal, inmensamente agradecido a cada persona que nos ha acompañado en este viaje, y con la tranquilidad de que seguiré creando gastronomía desde otros formatos", declara Adrián Felípez.

Será una despedida festiva, viva y por todo lo alto. Una oportunidad única para que clientes habituales, amantes de la buena mesa y compañeros de profesión vuelvan a cruzar la puerta de MIGA para brindar, recordar historias alrededor de una mesa y saborear los últimos pases de una etapa memorable en la cocina coruñesa.