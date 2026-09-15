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A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña multa a una cafetería de barrio con 12.001 euros por exceso de ruido

Un vecino del piso de arriba denunció el exceso de ruido en su dormitorio, donde se realizó una medición de sonido 

Guillermo Parga
Guillermo Parga
15/09/2026 17:50
La Cafetería Plaza, en Monelos
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El Ayuntamiento de A Coruña, a instancias de una denuncia realizada por la Policía Local, llevará a la Junta de Gobierno Local el expediente sancionador a la cafetería Plaza de Monelos por una infracción contra la Ordenanza de Contaminación Acústica de la ciudad. En concreto, según explica el informe, la llamada inmisión en el piso de arriba del local es de "15 (7 decibelios ponderados A) decibelios por encima de lo permitido". Se considera una infracción "muy grave agravada" y se proponen una multa de 12.001 euros.

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El pasado 5 de junio, a las 23.50 horas, la Policía Local acudió al inmueble, tras la denuncia de un vecino que afirma llevar "padeciendo durante los dos últimos años" los ruidos de "un motor constante". Los agentes procedieron a realizar una medición en el dormitorio, para lo cual requirieron también el encendido y apagado del motor en cuestión. La medición fue 40 decibelios, cuando el valor máximo permitido para la estancia de la vivienda es de 25.

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Las comprobaciones realizadas en la medición determinaron que el motor en cuestión era el de la extracción del aire, y que el ruido desaparecía con el apagado de la misma. La Junta de Gobierno Local aprobará la sanción mínima, 12.001 euros, al no existir antecedentes de incumplimiento por parte de la cafetería.

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Aunque tradicionalmente son los pubs y las discotecas los que están en el punto de mira los vecinos y la Policía Local, los dos últimos expedientes sancionadores de este estilo se han aplicado a cafeterías o restaurantes tradicionales: el templo de la tortilla, O Cabo, y la cafetería Plaza. En ambos caso se aplica la sanción mínima.

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