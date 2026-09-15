Cuatro décadas de pura ‘fibra’ en Elviña: el gimnasio más tradicional del barrio cumple 40 años

José Ramón López García y Sandra López Anido, en el gimnasio Fibra, con sus alumnos al fondo Javier Alborés

Generaciones enteras de vecinos de Elviña han podido ponerse a tono y practicar deportes de contacto entre las paredes de un gimnasio, el Fibra, que este mes cumple nada menos que cuarenta años. Ubicado en la calle del Pintor Luis Mosquera, número 4, supone uno de los negocios más antiguos de toda la segunda fase del barrio, como presume su gerente, José Ramón López García, de 57 años.

A los mandos del negocio desde pocos años después de su fundación, y comandado por su mujer (Esther Anido) y su hija Sandra, López ha visto crecer y evolucionar mucho con los años una zona que, gracias a ellos, cuenta con una buena legión de judokas. Y es que el gimnasio Fibra es ante todo conocido, explica, por haberse especializado en deportes de contacto como el judo o el boxeo.

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“El gimnasio abrió en el 86, en septiembre, con dos socios que montaron principalmente una sala de musculación, aunque también tenía ya clases de ballet, judo, taekwondo y kung fu. Yo me sumé apenas un año después, en el 87, como profe de judo. Ellos llevaron la dirección hasta el año 91, cuando yo lo cogí en el mes de marzo”, rememora el gerente. Si bien el local “ha ido cambiando, evidentemente, como cambia todo en la vida”, enseguida optaron por especializarse: “Nos centramos mucho en el judo, que es nuestro fuerte, pero seguimos con la sala de musculación un tiempo, durante muchos años tuvimos clases de aeróbic... Ahora solo nos dedicamos a deportes de contacto y entrenamiento personal”.

En la actualidad están, asegura, en uno de los mejores momentos de su historia. “A principios de los 90 fue otra gran época, había mucha gente, pero cuando las administraciones públicas montaron las grandes superficies polideportivas empezó a bajar, y por eso nos decantamos por los deportes de contacto”, comenta. Cuando empezó a dar clase de judo apenas lo hacían dos horas dos días a la semana. “Ahora se harán fácil 20 horas de judo a la semana”, dice, para un total de unos 140 alumnos. También se imparten clases de boxeo, jiu-jitsu brasileño, MMA y grappling. “En estas actividades son menos alumnos por cada una, pero sumando todas habrá otros 130 alumnos más o menos”, dice el dueño.

Su legado

La familia valora la feliz efeméride alcanzada. “No lo celebramos mucho porque vamos día a día, pero es una fecha especial. El otro día lo pensé: creo que ahora mismo aquí en Elviña no hay muchos negocios así. Puede que haya algún otro de cuarenta años, pero es complicado llegar”, expresa López.

Sandra López, Esther Anido y José Ramón López, frente a su histórico establecimiento Javier Alborés

Son cuarenta años, también, de historias personales. “Hay muchas personas que han venido, han sido usuarias, y ahora vienen los hijos”, explica. “Elviña ha ido evolucionando mucho: yo soy del Agra do Orzán, y cuando llegué era una zona que decían que era conflictiva, aunque yo nunca lo vi ni lo viví. Había poco comercio y ahora por ejemplo (la calle) Bugallal Marchesi está llena de negocios, los bares funcionan...”, expone. Todo en un ambiente muy familiar y cercano: “El 80 o 90% de los clientes son de aquí, son gente del barrio, y además tenemos convenios con los colegios de la zona (Wenceslao, Alborada y Salgado Torres) para impartir allí judo, con lo que todo queda en casa”, bromea.

Quizá, por ello, estén apostando tanto últimamente por el deporte adaptado a personas con alguna discapacidad, ya sea física o intelectual: cuentan con un grupo de unos 20 alumnos de judo adaptado, y Sandra, que es la seleccionadora del equipo nacional paralímpico de judo, se lleva a sus artistas marciales a competiciones tan distinguidas como una europea de judo adaptado que se desarrollará en Polonia el 26 y 27 de septiembre. “Somos el primer club español que va a participar en una de estas nuevas competiciones. Van siete deportistas de A Coruña, y me llevo a alguno más de Madrid que va como si fuese de nuestro club”, explica la líder, de 30 años. Que será, quizá, la futura heredera del negocio. “En el futuro nos seguiremos enfocando en las artes marciales, y luego veremos si hay cambio generacional o no”, menciona su padre entre risas.

Como aún queda “mucho tiempo” para pensar en eso, seguirán haciendo lo que mejor saben: dar ejemplo como uno de los negocios más tradicionales y antiguos del barrio.