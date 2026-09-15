Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Binter ofrece billetes de A Coruña a Canarias por 70 euros 

Los vuelos pueden adquirirse hasta el 28 de septiembre para viajar entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo de 2027

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
15/09/2026 14:00
Avión de Binter saliendo del aeropuerto de Alvedro
Avión de Binter saliendo del aeropuerto de Alvedro
Germán Barreiros
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Binter lanza un nuevo Bintazo que permitirá adquirir,  hasta el 28 de septiembre, billetes a precios reducidos para viajar en #ModoCanario entre A Coruña y Canarias del 1 de noviembre al 31 de marzo de 2027.

A través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 70 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias con la escala incluida en el mismo precio desde el aeropuerto al que se vuela.

Los pasajeros de estos vuelos disfrutarán de las ventajas que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración con más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.

Binter mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias, al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 240 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

Asimismo, pone a disposición de sus clientes productos como Discover, el stopover de Binter, para visitar dos islas en un mismo viaje por un coste extra mínimo sobre la tarifa normal, o AirPass Explorer, que brinda la oportunidad de realizar varios saltos entre islas, asociados a un billete de ida y vuelta internacional o nacional.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Sesión plenaria de Cambre

Diana Piñeiro completa la primera ronda de reuniones para los presupuestos de 2027
Redacción
Una persona contempla un autobús de Tranvías

Tranvías sorteará siete bicicletas plegables y siete bonos de 200 viajes con motivo de la Semana de la Movilidad
Redacción
Avión de Binter saliendo del aeropuerto de Alvedro

Binter ofrece billetes de A Coruña a Canarias por 70 euros
Redacción
Concurso microrrelatos Gadis

El concurso literario de Gadis reúne más de 1.400 microrrelatos
Redacción