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A Coruña

Así es la colección más coruñesa de La Esquina de Pull&Bear

"Buah neno" o "ctv" se cuelan entre los mensajes de las nuevas camisetas y sudaderas

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
15/09/2026 10:56
Prendas de la colección cápsula de La Esquina de Pull&Bear dedicada a A Coruña
Prendas de la colección cápsula de La Esquina de Pull&Bear dedicada a A Coruña
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Uno de los grandes atractivos de moda de este verano (casi otoño) en A Coruña es La Esquina de Pull&Bear, abierta en el número 1 de Rosalía de Castro. Cada lunes abre sus puertas con una nueva colección temporal y, si en anteriores semanas los protagonistas fueron la Disney X F1 Collection by Pull&Bear -con coche de Fórmula 1 incluido- y la Quiet Club Collection de prendas femeninas en colores pastel, en este mediado septiembre toma el relevo la propia ciudad.

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Y es que STWD, la submarca de Pull&Bear que fusiona clasicismo y modernidad, tiene en este caso a la ciudad y su espíritu como línea básica. Camisetas y sudaderas se impregnan del 15004, el código postal real de la tienda, para crear una colección en la que no faltan tampoco expresiones tan 'coruñas' como "buah neno".

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Las camisetas y sudaderas tienen como elemento común ese 15004 acompañado de expresiones como "marcho que teño que marchar", "non me dá a vida", "morriña", "moito", "se chove, que chova", "tes plan para hoxe?", "é un miñaxoia", "vai pola sombra!" o "vaiche boa".

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También hay un homenaje al municipio de Arteixo, donde se encuentran las oficinas centrales del grupo Inditex, con una camiseta que reza "No Direction. Ferrol, A Coruña, Santiago, Arteixo", y otro al concepto extendido de de "CTV. 15004" (o lo que es lo mismo, coruñés/a de toda la vida).

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Por supuesto, no podían faltar dos palabras que, juntas, definen el 'aura' de los coruñeses, como dirían los más jóvenes. "Neno", "buah" y "buah neno" se puede leer en algunas de las prendas. De hecho, la que lleva serigrafiada la expresión "buah", incluso explica su significado a modo de diccionario de la Real Academia Galega: "Interxección. Úsase como recheo para case calquera cousa: para chamar a atención, encher silencios, cambiar de tema, actuar de xeito interesante ou saír dun apuro".

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No necesita palabras tampoco la prenda en homenaje a la Torre de Hércules, que aparece con un grafismo en la trasera de una de las camisetas oversize acompañada de la Rosa de los Vientos y el mar.

Todo ello con precios que van desde los 17,99 euros de las camisetas a los 25,99 euros de las sudaderas. Y con el aviso de que es una colección efímera que no se volverá a repetir.

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