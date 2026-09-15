A Coruña será en octubre un "faro" para investigar los retos y el futuro de la IA en el sector cultural

La presentación de Periscopio, esta mañana Javier Alborés

En octubre, A Coruña se transformará en un "faro" que arrojará luz sobre un tema tan de actualidad como la inteligencia artificial, y más en concreto sobre su relación con el sector creativo y cultural. Lo será a través de Periscopio A Coruña, una jornada que el próximo 2 de octubre reunirá en la Domus a profesionales de la cultura y la tecnología de todo el país para reflexionar sobre el papel de la IA en el sector.

El evento fue presentado esta mañana por el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, y Sara Magán, la directora de la Fundación Contemporánea, que organiza el evento con apoyo del Consistorio y de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), con sede en la ciudad. "A IA debe verse desde unha perspectiva global, pero unha cidade como a nosa, vangardista, é unha sede inmellorable para acoller esta reflexión colectiva. Xa que temos a nosa Torre de Hércules como símbolo e que temos a sede da Aesia, temos que ser un faro nesa xornada enriquecedora", presumió Castro.

La jornada en la Domus será de puertas abiertas y gratuita, y se celebrará de 09.00 a 19.30 horas. Filósofos, académicos y gestores se darán cita así en un encuentro con referentes como la escritora Remedios Zafra; el director de la Aesia, Alberto Gago; el cineasta Chino Moya; o el director de la Colección Solo, Oscar Hormigos.

La Aesia solicita al Gobierno local que le ceda más espacio en su sede de la Casa Veeduría Más información

Magán explicó que el ciclo de las charlas Periscopio, que llega por primera vez a Galicia, nació en 2022 y se ha consolidado año a año celebrándose en otras ciudades del país. Ahora recala en una A Coruña que, precisamente por cobijar a la Aesia, se encuentra en una posición perfecta para reflexionar sobre la IA, uno de los grandes retos de nuestro tiempo.

El evento, así, girará en torno a dos grandes preguntas que surgen conforme a la relación de la IA con la cultura: qué papel ocupa la cultura en la era de la IA y cómo ésta impacta al mundo cultural. Habrá diferentes charlas, talleres, un espacio de networking (llamado 'Un café con...) y hasta un hackatón para reflexionar sobre ello a lo largo de la jornada.

Programación

La programación tiene dos grandes mesas de conversación como protagonistas tras una charla inaugural a cargo de Remedios Zafra. La primera ('La cultura vs algoritmo. Hacia un nuevo ecosistema cultural') reunirá a expertos como Alberto Gago, Iván López Gimeno y Óscar Becerra. La segunda (Creación híbrida: la IA como herramienta creativa') hará lo propio con Alberto Barreiro, Chino Moya, Martín López Nores y Oscar Hormigos. La jornada se completará con el taller de reflexión colectiva '¿Qué cultura queremos en la era de la IA?', facilitado por la divulgadora Silvia Rivela.

Periscopio terminará con la celebración del mencionado hackatón, un evento que reunirá a equipos multidisciplinares de profesionales culturales y tecnológicos para que exploren juntos, de manera práctica y a través de prototipos, cómo la IA puede optimizar la gestión, creación y difusión de proyectos culturales. Desde hoy y hasta el 28 de septiembre, Periscopio buscará a los profesionales de ambos mundillos que quieran participar en el hackatón.