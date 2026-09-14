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A Coruña

Una ciudad que no se disfruta en una sola visita: los artistas que han repetido en A Coruña este 2026

Son una docena los solistas y bandas que han tocado en dos, o incluso tres, ocasiones a lo largo de este año

Óscar Ulla
Óscar Ulla
14/09/2026 04:41
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The Rapants, que tocarán en octubre por tercera vez este año, durante el multitudinario concierto en María Pita
Patricia G. Fraga
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Cuando un artista o banda te gusta lo suficiente, uno sale de los conciertos con esa sensación de “ojalá tocase otra vez para verlo de nuevo”. En A Coruña, pese a la enorme oferta musical que existe a lo largo del año, esto ocurre en alguna que otra ocasión. Aunque este año ha pasado, o pasará, más de una docena de veces.

Sin ir más lejos, recientemente Belén Aguilera anunció que visitará el Palacio de la Ópera en noviembre, siendo su segunda visita a A Coruña tras su actuación en el Morriña Fest el pasado julio. Y los gallegos The Rapants tocarán en el puerto el 3 de octubre, su tercer recital tras haber formado parte de los festejos por el ascenso del Dépor en Riazor y de ser el concierto más multitudinario de las Fiestas de María Pita este pasado agosto.

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Otro gallego que repite será el catoirense Baiuca. Tras llevar su ‘Fin do Barullo’ a Pelícano en febrero, el 27 de septiembre actuará en el puerto, en el ‘Orballo Cultural’, junto a artistas como Catuxa Salom o Budiño, entre otros. Otra cantante gallega, Sés, estrenó el año con un doble concierto en el Colón, donde presentó ‘Nadando na incerteza’ y repitió A Coruña este pasado mes de agosto como una de las protagonistas de una de las noches en la playa de Riazor del festival Noroeste. Luz Casal también fue protagonista este mes de agosto, inaugurando musicalmente las Fiestas de María Pita ante 21.000 personas, después de haber presentado su último disco, ‘Me voy a permitir’, en abril en el Palacio de la Ópera.

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Este mes de septiembre volvieron por A Coruña algunas bandas que le han cogido el gusto a la ciudad. Es el caso de Sidecars, que tras presentar ‘Everest’ en junio en la sala Pelícano, volvieron para ser parte del Recorda Fest, festival en el que también repitió La M.O.D.A. tras su doble concierto en Pelícano en enero para estrenar en A Coruña su disco ‘San Felices’. Del Recorda también formaron parte Hombres G, que pese a no haber repetido, lo harán en diciembre, cuando recalen en el Coliseum con su gira ‘Los mejores años de nuestra vida’. Taburete también estuvo en ese cartel, apenas unos meses después de haber dispuesto su directo en la sala Pelícano (27 de febrero), y también Mafalda Cardenal, que el 21 de febrero actuó en el Playa, antes de volver este septiembre al puerto.

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Yerai Cortés, que fue uno de los grandes atractivos del Festival Noroeste con su directo en la plaza de María Pita ante 8.000 personas, tocó también en febrero en el teatro Colón.

En el ámbito urbano, repitieron en A Coruña nombres como Metrika, que actuó en el Playa en febrero, volvió a probar suerte en el Beatout en agosto y actuará en 2027 en Pelícano, y John Pollón, que actuó en el Morriña y en Pelícano.

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