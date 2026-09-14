Un nuevo Día sin Coches y un ajedrez gigante, protagonistas de la Semana Europea de la Movilidad en A Coruña

Una de las actividades sobre movilidad sostenible de la edición de 2025 Patricia G. Fraga

El Ayuntamiento volverá a celebrar este año la Semana Europea de la Movilidad (SEM) con propuestas para todas las edades que incluirán un nuevo Día sin Coches y el despliegue de un ajedrez gigante sobre ruedas. Se celebrará desde miércoles, día 16 de septiembre, hasta el día 22, con la plaza de Tabacos como punto central, dando así relevo a los Cantones y la plaza de Pontevedra, que acogieron el evento en años anteriores.

La iniciativa busca acercarle a la ciudadanía las diferentes alternativas para sus desplazamientos cotidianos y fomentar una movilidad a pie, en bicicleta y en transporte público cada vez más cómoda, accesible y segura. "Queremos que a Semana Europea da Mobilidade saia á rúa e que a cidadanía participe", señaló la alcaldesa, Inés Rey, que destacó el carácter abierto de una programación pensada tanto para personas que ya emplean estos medios de transporte como para aquellas que quieran conocerlos o probarlos.

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Durante toda la semana, la plaza de Tabacos funcionará como punto de encuentro de la SEM, con un toldo triple y otro multiusos en las que se concentrarán actividades, exposiciones y diferentes espacios informativos. La instalación se completará con una ortofoto de la ciudad, que permitirá observar A Coruña y su configuración urbana desde una perspectiva diferente, y con un ajedrez gigante de 3x3 metros elaborado con ruedas recicladas, una propuesta lúdica que combina reutilización de materiales y participación ciudadana.

Medio Ambiente contará con una propuesta dedicada a la calidad del aire y a su relación con la movilidad, mientras que el Centro Integral de Mobilidade (CIMoB) le acercará a la ciudadanía el funcionamiento del centro mediante una pequeña maqueta de su sala y paneles explicativos de los sistemas de contaje. Estos sistemas podrán verse también en la práctica, ya que permitirán contabilizar en directo las personas que pasen por la Semana Europea de la Movilidad.

Por su parte, el Ayuntamiento, en colaboración con la Compañía de Tranvías, sorteará bicicletas plegables y bonos de autobús de 200 viajes cada día entre las personas que participen en las actividades de la Semana Europea de la Movilidad. Tranvías Coruña contará con un stand propio en el que se facilitará la participación en estos sorteos. BiciCoruña dispondrá también de un punto informativo para resolver dudas sobre el funcionamiento del servicio y facilitar el alta la nuevos usuarios y usuarias directamente en la plaza de Tabacos. "A praza de Tabacos converterase durante estes días nun espazo para coñecer, probar e participar. Queremos que a xente se achegue tamén fóra das actividades programadas, porque durante toda a semana haberá exposicións e propostas abertas coas que descubrir a mobilidade e a propia cidade dunha maneira diferente”" destacó la alcaldesa.

Un fin de semana de movilidad en la calle

La programación se intensificará de cara al fin de semana con propuestas pensadas para fomentar la participación ciudadana y trasladar la movilidad sostenible la diferentes puntos de la ciudad.

El viernes 18, a las 21.30 horas, Galicia Rollers celebrará la Friday Mobility Night, en esta ocasión con temática verde y salida desde María Pita. Será un recorrido nocturno abierto a la participación de diferentes vehículos de movilidad sostenible, con el que se busca reivindicar de una manera lúdica la convivencia entre las distintas formas de desplazarse por la ciudad. La actividad incluirá además el sorteo de una bicicleta.

El sábado 19 tendrá lugar ‘El Maestro de la Movilidad’, una ruta vecinal por la ronda Peatonal organizado en colaboración con la Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña y con la participación de las entidades de los barrios que recorre este itinerario. La actividad permitirá correr y conocer sobre el terreno este nuevo eje peatonal, que une el parque de San Diego con la calle Observatorio a lo largo de 3,5 kilómetros y que conecta cinco barrios de la ciudad.

El domingo 20, a las 11.00 horas, será el turno de la Ruta Familiar de la Movilidad, organizada con Galicia Rollers y con salida desde María Pita. Se trata de un recorrido sencillo e inclusivo, especialmente pensado para que niños y familias puedan participar juntos y disfrutar de otra manera de moverse por la ciudad. La mañana se completará con una propuesta de VMP Coruña, que instalará un circuito de habilidades y realizará exhibiciones de vehículos de movilidad personal.

Cine al aire libre

La programación incorporará también el cine como herramienta para abordar desde otra perspectiva la relación entre movilidad y ciudad. El viernes, a las 20.30 horas, se proyectará 'El 47', una película especialmente vinculada al espíritu de la Semana Europea de la Movilidad por su historia alrededor del papel del transporte público en la conexión de los barrios y en la transformación de la vida de su vecindad.

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El sábado, también a las 20.30 horas, tendrá lugar una segunda sesión con la proyección de 'ET: El Extratarrestre', una propuesta orientada al público familiar que estará acompañada del sorteo de una bicicleta. Es la película que los vecinos de Labañou tenían pensado proyectar en sus fiestas vecinales en 35 milímetros, pero una avería en el proyector les impidió finalmente hacerlo.

Concepción Arenal sin vehículos

La Semana culminará el martes 22 de septiembre con la celebración del Día sin Coches, una jornada en la que la propia transformación del espacio público será parte de la programación. Durante la tarde, la calle Concepción Arenal se cortará al tráfico para convertir temporalmente la calzada en un espacio para las personas, en el que se desarrollarán actividades abiertas a la participación de la ciudadanía.

En este espacio habrá un circuito de habilidades y educación viaria con la colaboración de la Jefatura Provincial de Tráfico, propuestas de patinaje con Galicia Rollers, actividades deportivas y de sensibilización ambiental y diferentes acciones de animación. La programación se completará con un pasarrúas de la Coral Polifónica Él Eco.

La alcaldesa incidió en que la programación de estos siete días es también una oportunidad para trasladar a la calle el modelo de movilidad en el que trabaja el Ayuntamiento durante todo el año. "Unha Coruña na que sexa máis fácil camiñar, utilizar a bicicleta ou o transporte público é tamén unha cidade máis accesible, máis segura e máis habitable”, señaló.