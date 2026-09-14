Un juzgado de A Coruña pide al Tribunal de la UE que aclare la legalidad del cobro de equipaje en cabina

Dos personas portando una maleta Archivo El Ideal Gallego

Un juzgado de A Coruña ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que aclare si las compañías aéreas Vueling, Ryanair y Volotea pueden cobrar un suplemento por llevar una maleta de cabina y si con ello se vulnera los derechos de los consumidores.

En concreto, ha sido el magistrado de la plaza 14 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de A Coruña en base a una demanda del Ministerio Fiscal ejercitando acciones colectivas de cesación.

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En el escrito, recogido por Europa Press, se subraya que el Ministerio Fiscal plantea que se declare la nulidad de condiciones generales utilizadas por las compañías aéreas en relación al cobro e un suplemento de precio o una tarifa superior a la básica.

Entre otras cuestiones, en la resolución, de mayo de este año y en relación a una demanda planteada ya en 2024, pregunta si la libertad de fijación de precios de las aerolíneas permite cobrar por el equipaje de mano añadido.

También requiere que se aclare si esa libertad se opone a la norma española relativa al transporte gratis de equipaje de mano, salvo por peso, tamaño o seguridad frente a la europea que apoya el cobro.