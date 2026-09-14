Un incendio forestal en O Portiño obliga a desalojar varias casas de la zona

Un incendio forestal declarado a primera hora de la tarde de este lunes, en O Portiño, en A Coruña, ha obligado a desalojar de forma preventiva a varios vecinos que residían en casas cercanas al fuego.

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El aviso se recibió pasadas las 16.20 horas, cuando los vecinos alertaron a los Bomberos de un incendio en una zona verde de O Portiño, el tercero en apenas un mes. El humo que está originando el incendio puede verse desde buena parte de la ciudad, incluidas unas playas de Riazor y Orzán y A Zapateira, donde vecinos aseguraron ver "una boina de humo sobre Coruña".

Al lugar se movilizaron cuatro brigadas y un helicóptero de Medio Rural, así como varios efectivos de Bomberos de A Coruña y Policía. El fuego se encuentra estabilizado desde las 17.00 horas, sin tener que lamentar daños ni personales ni materiales.