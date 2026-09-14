Recta final de los Cantones para brillar en Navidad: qué se ha hecho y qué falta en la gran reforma de A Coruña

Las obras avanzan en el Cantón Pequeño hasta la altura de Primor Javier Alborés

La gran obra del actual mandato de Inés Rey, la reforma de los Cantones, encara su recta final. Las obras llevan dieciocho meses en marcha y, tal y como anunció en el pleno del pasado jueves el portavoz municipal, José Manuel Lage, acabarán para el día de Nochebuena. Incluso, añadió, “antes, si se puede”, dejando a la libre interpretación el hecho de que la ‘inauguración’ de los Cantones coincidiese con el encendido navideño, del cual todavía no hay fecha concretada.

Lo que sí es seguro es que la remodelación de la ‘sala de estar’ de los coruñeses llegará a su fin en un plazo de dos meses. Es la obra más comentada y analizada, sobre todo por el portavoz del Partido Popular, Miguel Lorenzo, quien incluso promete coger “el pico y la pala” para derribar algunos de los elementos que incluye la actuación, como la grada o el ascensor. Y pese a que durante estos meses se ha hablado mucho de los árboles o vegetación –o la falta de estos, a ojos de la oposición–, lo cierto es que, según los datos de obra, el verde se triplicará.

Según los planos del proyecto, antes de comenzar, en marzo de 2025, con la gran reforma de los Cantones, las zonas verdes ocupaban una superficie de 450 metros cuadrados entre Juana de Vega y la Autoridad Portuaria. Una vez las obras lleguen a su fin, serán 1.200 metros cuadrados, con una mayor distribución por toda la zona ejecutada.

Santa Catalina dejó de lado el asfalto para ser peatonal, con la colocación, a su vez, de árboles y mobiliario urbano Javier Alborés

El olmo que se colocará en la plaza de Mina acompañará a las cuatro hayas del Obelisco, los cinco carpes blancos de Santa Catalina o las seis encinas del lateral del teatro Colón. Todo ello, además del metrosidero, otros árboles y jardineras y la vegetación que separa el carril bici de la calzada y la acera del cantón Pequeño con el carril circulatorio.

Por otro lado, los planos del Gobierno local muestran la reducción de aglomerado, es decir, el pavimento correspondiente a la calzada. Si antes la superficie destinada al coche era de 15.850 metros cuadrados, una vez ejecutada la obra en su totalidad esta se reducirá a 6.700. Casi 10.000 metros cuadrados menos de asfalto y, por lo tanto, más espacio para el peatón.

El granito, que antes de la reforma ocupaba 9.200 metros cuadrados, ahora pasará a 12.500. El crecimiento de este material se debe, precisamente, a la reducción de la superficie destinada al tráfico. El hormigón, dispuesto en la zona de Alcalde Manuel Casás, supone 3.500 metros cuadrados; y la baldosa hidráulica, en la acera de Méndez Núñez, 3.100 metros cuadrados.

Estado actual de los trabajos

La obra de los Cantones comenzó con la renovación del pavimento de la avenida de La Marina, entre el Rosalía y la Autoridad Portuaria. Esta fue la primera zona en la que se ampliaron las zonas peatonales, mejorando las dársenas del bus, renovando las marquesinas e instalando apoyos isquiáticos.

La bancada de hormigón, en desarrollo Javier Alborés

Pero, claro está, en dieciocho meses ha habido tiempo para mucho. Después de ejecutar la nueva red separativa de pluviales en los entornos del Colón y la calle Ambrosio Feijoo, se completó la pavimentación en esta última vía, así como en el tramo de la avenida del Puerto.

Después llegó la nueva red de alumbrado y servicios municipales desde el Colón hasta Entrejardines y se renovó la red de fecales en Alcalde Manuel Casás, incluyendo la mejora de las acometidas. En este punto fue necesario reparar filtraciones existentes en dos pozos.

Pronto llegarían las nuevas dársenas para el transporte público en Alcalde Manuel Casás, instalando dos marquesinas. En paralelo se ejecutó la nueva pavimentación, tanto en las áreas peatonales como en la calzada. Es desde el 13 de abril cuando comienza a funcionar con normalidad la nueva parada del autobús metropolitano.

Tras completar la pavimentación de la plaza de la Aduana, la ampliación de los espacios peatonales del lado de las fachadas está muy avanzado, a falta de remates entre la Subdelegación del Gobierno y la calle Arévalo. En esta zona también falta pavimentar la zona de las escaleras del parking, ya que no se pueden cerrar hasta tener abiertas las nuevas por razones de seguridad.

Los operarios ejecutaron, a su vez, la recogida de pluviales y la red de alumbrado, estando esta ya en funcionamiento hasta Santa Catalina. El carril bici nuevo también está operativo entre la Autoridad Portuaria y el nuevo paso de peatones a la altura del monumento a Concepción Arenal (Primor), y está avanzando hasta la conexión con plaza de Mina, donde se centran parte de los trabajos de estas últimas semanas. También se conectó el carril bici con el tramo de Rúa Nueva.

La pavimentación de la calzada está finalizada entre el tramo del Teatro Colón y Santa Catalina, además de un tramo del Cantón Pequeño. En Santa Catalina, además, también se ejecutaron las instalaciones de pluviales y alumbrado, además de la reparación de la red de fecales que se detectó con el avance de los trabajos. Pero el gran cambio visible en esta calle llegó con su pavimentación y la de su encuentro con Durán Loriga.

El mobiliario urbano se instaló hasta Santa Catalina, contando ya con las piezas de madera finales. Otro punto fundamental en la gran remodelación fue la instalación de las marquesinas de bus en la zona del Obelisco, estando ya en funcionamiento.

La señalización, por su parte, está instalada hasta Santa Catalina y en Sánchez Bregua se ejecutó el nuevo paso de peatones. En lo relativo a Entrejardines, se desmontó la antigua marquesina de los autobuses metropolitanos y se comenzó con la ejecución de las redes de fecales, pluviales, servicios municipales y alumbrado. Como es lógico, también se llevaron a cabo tareas auxiliares como retirada de mobiliario, desplazamiento de BiciCoruña, habilitación de carga y descarga en Durán Loriga, etc.

Parking y futuras estaciones

Bajo las actuaciones visibles se encuentra el parking de los Cantones, que también ha sido objeto de numerosas actuaciones. Hasta la fecha se firmaron tres actas de ocupación con la concesionaria. Los operarios ejecutaron mejoras en la salida del aparcamiento en el entorno de la calle Sánchez Bregua –reordenando la isleta y la posición de los semáforos para paliar las posibles afecciones por el cierre de la salida del Cantón Grande–; se cerró el antiguo acceso rodado en la avenida de La Marina, ganando espacio peatonal; y se construyeron las nuevas escaleras del lado de los jardines, pendientes de remates en el alumbrado y barandillas.

El tráfico rodado se cerró en la rampa de salida donde se está levantando el nuevo ascensor y la bancada que avanzan en la estructura de hormigón, además de trabajar en el pavimento del parking, con su impermeabilización. En lo que respecta a la jardinería, además de los árboles y vegetación ya citados, fue especialmente comentado el trasplante del Metrosidero.

Con esta larga lista de actuaciones realizadas, ahora los operarios activan la cuenta atrás. En las próximas semanas, la previsión es pavimentar el Cantón Pequeño, en su conexión con la plaza de Mina, donde se ejecutará la conexión del carril bici; avanzar en la estructura del ascensor y la bancada; hacer los retoques finales en las escaleras del lado de Méndez Núñez; y comenzar con los pluviales, el alumbrado y la pavimentación en Entrejardines. También se instalará la estación de BiciCoruña en su posición definitiva y la jardinería en el Cantón Pequeño hasta Sánchez Bregua, del lado de los jardines.