Obdulia Taboadela, nueva subdelegada del Gobierno en A Coruña con el objetivo de "defender la política de la confianza frente a la del miedo"

Toma de posesión de Obdulia Taboadela como subdelegada del Gobierno Germán Barreiros

La nueva subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, tomó posesión del cargo este lunes con el objetivo de "defender la política de la confianza frente a la política del miedo". Así, puso el foco en la necesidad de recuperar la confianza en el Estado y en el sector público frente a quienes convierten el malestar en un odio "que no ofrece soluciones".

Taboadela, que ya ocupó el cargo de subdelegada del Gobierno en A Coruña entre 2004 y 2007, fue concejala del Ayuntamiento de A Coruña y senadora, además de diputada en el Congreso, cargo que acaba de dejar para suceder a Julio Abalde en la Subdelegación del Gobierno. En este tiempo, señaló este lunes, ha habido "tiempo suficiente para aprender con convicciones que no cambian", ya que, dijo, "algunas ideas no se debilitan, se hacen más profundas".

"El Estado es el patrimonio de quienes no tienen patrimonio, es la escuela de sus hijos, es el hospital cuando se enferman, es la pensión después de una vida de trabajo y es la protección cuando llega una situación difícil", añadió. Esa "defensa del Estado" centrará parte de su labor, asegurando que "sin buenos servicios públicos, no hay igualdad real ni una democracia sólida".

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, reclamó "comunicar los avances sociales y los logros del Ejecutivo". Además, señaló como reto continuar haciendo de la Subdelegación una Administración “abierta a todos y a todas”, “próxima y resolutiva”, y capaz de explicar a la ciudadanía el impacto de las políticas públicas. “La gente de esta provincia tiene derecho a conocer en qué está invirtiendo el Gobierno su dinero”, afirmó.

El anterior subdelegado, Julio Abalde, recordó su corta etapa, pero "muy intensa" al frente de la institución, en la que se dedicó a "conocer los ayuntamientos directamente e intentar buscar respuestas desde la Administración General del Estado". "El Gobierno de España está muy presente en la provincia, tiene una enorme presencia y una enorme repercusión sobre el territorio", concluyó, en un acto en el que también estuvo presente el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.