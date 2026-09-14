Mercedes Peón, Niño de Elche o A Pedreira protagonizan la segunda edición del ciclo Tándem en el teatro Colón

Mercedes Peón, durante su actuación del pasado mes de agosto en las Fiestas de María Pita German Barreiros

Tras la buena acogida de la primera edición, el ciclo musical Tándem regresará el próximo mes de octubre al teatro Colón con un cartel que mezclará artistas gallegos, catalanes, vascos e incluso portugueses, entremezclando lenguas, tradiciones y formas de entender la creación contemporánea.

Así, formarán parte de esta segunda edición artistas como Niño de Elche, Mercedes Peón, Chicharrón, Clara Peya, Gallecia Ensemble Barroco, Sara Zozaya, A Pedreira y Beautify Junkyards. Los conciertos se celebrará los días 3, 4, 18 y 25 de octubre en el Colón.

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Esta propuesta está organizada por el área de Cultura de la Diputación de A Coruña y nace como espacio de encuentro y experimentación para que artistas de universos creativos diferentes compartan escenario para explorar territorios sonoros inéditos. Las entradas para las cuatro fechas se pueden adquirir ya en la plataforma Ataquilla.com.

Esta es la programación completa del ciclo Tándem:

3 de octubre - Niño de Elche + Gallaecia Ensemble Barroco

4 de octubre - Chicharrón + Sara Zozaya

18 de octubre - Mercedes Peón + Clara Peya

25 de octubre - A Pedreira + Beautify Junkyards