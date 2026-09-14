Más de una hora de espera para hacerse con la nueva colección de La Esquina de Pull&Bear 

Colas en La Esquina de Pull&Bear German Barreiros

Como cada lunes, La Esquina de Pull&Bear abre sus puertas con una nueva colección temporal. Y en esta ocasión, las prendas masculinas de STWD han provocado colas en el exterior de la tienda, en el número 1 de Rosalía de Castro. A las 10.00 horas, cuando todavía quedaban sesenta minutos para la apertura, una media decena de personas aguardaban a que llegase el momento de poder hacerse con la nueva colección.

STWD, la submarca de Pull&Bear que fusiona lo clásico con lo moderno, es la protagonista de la nueva colección cápsula, disponible hasta el 19 de septiembre. Mocasines, bermudas, camisetas, chaquetas, vaqueros y sudaderas con frases en inglés se fusionan con la gran estrella de la semana: un polo de rayas con A Coruña como 'embajadora', "A Coruña 2026, STWD Embassy", reza en el pecho.

Esta nueva colección temporal toma el testigo de la 'Quiet Club Collection', la selección de prendas femeninas que llenó la tienda de colores pastel, tras el paso de un coche de F1 como reclamo de la colección de Disney X F1 Collection by Pull&Bear.