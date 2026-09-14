Martín Fernández Prado: “El Puerto Exterior se va a pagar solo, pero hay que acabarlo”

Cuatro buques mercantes coincidieron este lunes en el Puerto Exterior de Langosteira Patricia G. Fraga

“Antes de acabar el año”. Esa es la fecha que desveló el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, para que comiencen los trámites administrativos para que el Puerto Exterior de Langosteira disponga de un nuevo muelle destinado al sector de la eólica marina y otros proyectos vinculados a la generación de energías verdes.

El mandatario portuario incidió en la importancia de acometer este proyecto y otros similares para garantizar la plena operatividad de la dársena y la llegada de empresas que permitan aumentar los ingresos. “El Puerto Exterior se va a pagar solo, pero tenemos que acabarlo”, aseguró en declaraciones a Radio Voz.

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La construcción de este espacio portuario en Langosteira tendrá un coste estimado de casi 100 millones de euros, que serán financiados por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Las autoridades portuarias de A Coruña y Ferrol-San Cibrao concurrieron con un proyecto conjunto a la convocatoria de ayudas, con el objetivo de desarrollar las capacidades de sus dársenas exteriores y aprovechar sinergias para conformar un centro estratégico de eólica marina en torno al golfo Ártabro. Langosteira se lleva 97,4 millones y Ferrol, 2,55 millones.

Nuevo puerto

El presidente de la Autoridad Portuaria también avanzó parte de la hoja de ruta para completar el traslado de Repsol desde los muelles urbanos hasta el Puerto Exterior.

En concreto, indicó que la empresa energética deberá realizar el 100% de sus operaciones en la dársena exterior en 2027 y que a principios de 2028 se producirán diversos “ajustes”. Este último año es clave para el puerto coruñés porque, si todo va bien, todos los graneles y las descargas de Repsol se realizarán en su integridad en Langosteira. “Vamos a pasar a tener otro puerto”, destacó.

Sobre el proyecto de Coruña Marítima para definir los futuros usos de los terrenos del puerto, avanzó que el próximo 5 de octubre se entregarán las cinco propuestas finalistas para ser analizadas. Tras esto, se escogerá a la ganadora.

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La comisión de Coruña Marítima elegirá entonces la propuesta más adecuada, atendiendo a criterios como la calidad técnica, la funcionalidad, los aspectos ambientales y económicos, así como la ordenación urbanística global.

Esta iniciativa pretende convertir los espacios portuarios que ya carecen de actividad industrial en áreas de uso ciudadano, integrando los muelles con la ciudad. Para lograr esta meta, la Autoridad Portuaria, Xuntade Galicia, Estado y Ayuntamiento de A Coruña acordaron realizar un concurso público para seleccionar al redactor del proyecto que definirá los futuros usos de los muelles.

Acuerdos

La Autoridad Portuaria ha abordado a lo largo de este año una solución para la deuda contraída por la construcción del Puerto Exterior en Arteixo. Para ello, refinanció el crédito que contrajo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Con un importe total de 130 millones de euros, tiene pendientes de pago 83,15 millones de euros. Con la programación de amortizaciones que estaba fijada, el organismo portuario debía pagar, entre 2026 y 2030, un total de 36 millones de euros.

Tras explorar diferentes opciones, el Puerto explicó que se constató que las entidades bancarias privadas podrían ofrecer “condiciones más ventajosas”, por lo que se invitó a siete de ellas a presentar ofertas. Finalmente, se optó por refinanciar la deuda con créditos con Abanca y BBVA, con 53,15 y 30 millones de euros, respectivamente. Esta cantidad se aplicó para cancelar el préstamo del BEI.

El otro crédito se mantiene con Puertos del Estado, organismo con el que la entidad que preside Martín Fernández Prado alcanzó otro pacto. Con los requisitos actuales, entre 2027 y 2030 la entidad coruñesa debía amortizar 36,5 millones de euros del préstamo. Ahora, con la reordenación que se está avanzando entre ambas entidades, se amortizarán en este periodo 16,5 millones de euros.