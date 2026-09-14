Los barcos que visitarán A Coruña durante los próximos siete días: triple escala y 240.000 toneladas de mercancías

Un barco pesquero navega junto a un carguero en el Puerto Interior de A Coruña Quintana

El puerto de A Coruña y la terminal de Langosteira registrarán un elevado volumen de operaciones durante los próximos siete días, con movimientos de la flota comercial y turística que incluyen desde imponentes trasatlánticos de gran eslora hasta destacadas descargas de petróleo y graneles agroganaderos.

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Entre las operativas más reseñables en el Puerto Exterior figura la descarga de 171.194 toneladas de petróleo crudo repartidas entre dos buques, así como la llegada de más de 68.000 toneladas de cereales y harina. Los cruceros también tiene protagonismo con una triple escala.

Martes 15 de septiembre

‘Liberty of the Seas’: imponente trasatlántico de 339 metros de eslora que estará atracado en el muelle San Diego entre las 07.00 y las 17.00 horas. La consignación de este navío la asume Marítima Consiflet.

‘Arvia’: es el buque de mayor eslora que visitará las instalaciones portuarias durante estos días (345 metros). Amarrará en el muelle de Trasatlánticos entre las 07.30 y las 17.00 horas. Su consignatario es Rubine e Hijos.

‘Seadream II’: crucero de 105 metros de eslora que permanecerá en el muelle Trasatlántico desde las 20.30 horas hasta el día 16 a las 19.30 horas. La empresa consignataria que se encarga de esta embarcación es Rubine e Hijos.

‘Penhar’: barco de 118 metros de eslora que atracará a las 09.00 horas en el Muelle A del Puerto Exterior para desembarcar 5.418 toneladas de cemento y clínker hasta el día 17 a las 12.00 horas. Consignado por Rubine e Hijos y con estiba a cargo de TMGA.

Miércoles 16 de septiembre

‘Songa Falcon’: amarrará a las 09.00 horas en el pantalán de Repsol para la operación de embarque de 22.000 toneladas de gasoil y residuos hasta el día 18 a las 09.00 horas. Su consignataria es Finisterre Marítima y su estibador es Repsol.

Jueves 17 de septiembre

‘Haci Fatma Ana’: llegará a las 16.00 horas al pantalán de Repsol en el Puerto Interior para desembarcar 5.000 toneladas de otros productos petrolíferos, concluyendo sus trabajos el 18 de septiembre a las 16.00 horas. Está consignado por Pérez Torres Marítima y está estibado por Repsol Fuels

Viernes 18 de septiembre

‘Sapientza’: mercante de 200 metros de eslora que atracará a las 02.00 horas en el Muelle A del Puerto Exterior para una descarga de 62.161 toneladas de cereales y su harina, prolongándose las labores hasta el 2 de octubre a las 22.00 horas. Consignado por Ceferino Nogueira y estibado por Galigrain.

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‘Ottoman Tenacity’: petrolero de 269 metros de eslora que operará en el pantalán de Repsol del Puerto Exterior entre las 08.00 horas y el día 20 a las 08.00 horas para desembarcar 76.044 toneladas de petróleo crudo. Consignado por Marítima Consiflet y estibado por Repsol Fuels.

‘Key East’: buque de 109 metros de eslora que amarrará a las 10.00 horas en el muelle San Diego para el desembarque de 2.800 toneladas de aceites y grasas, finalizando la estancia el día 19 a las 10.00 horas. Está consignado y estibado por Pérez Torres.

Sábado 19 de septiembre

‘Mehmet Unlu’: atracará a las 13.00 horas en el Muelle A de Langosteira para desembarcar 6.600 toneladas de cereales y harina hasta el día 21 a las 22.00 horas. Está consignado por Ceferino Nogueira y estibado por Galigrain.

Domingo 20 de septiembre

‘Stamos’: buque de 249 metros de eslora que amarrará a las 00.00 horas en el pantalán de Repsol de Langosteira para el desembarque de 95.150 toneladas de petróleo crudo, permaneciendo en la terminal hasta el día 21 a las 23.00 horas. Consignado por Rubine e Hijos y estibado por Repsol Fuels.

Lunes 21 de septiembre

‘Seven Seas Voyager’: se trata de trasatlántico de 207 metros de eslora que operará en el muelle Trasatlántico de 08.00 a 17.00 horas. La empresa que se encarga de su consignación y de descargar sus mercancías es Rubine e Hijos.