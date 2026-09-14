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A Coruña

La UDC obtiene más de 4 millones de euros para impulsar proyectos de investigación de excelencia

Redacción El Ideal Gallego
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14/09/2026 10:24
Universidad de A Coruña
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La Universidad de A Coruña viene de alcanzar más de 4 millones de euros en la convocatoria de ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas convocada por la Xunta de Galicia, una cifra que muestra un incremento en la captación de estos hondos por parte de la UDC un 37% con respecto a la convocatoria anterior. 

Esta línea de ayudas se centra en la consolidación y estructuración de unidades de investigación en las universidades públicas de Galicia, en sus tres modalidades: Grupos de Referencia Competitiva, Grupos con Potencial de Crecimiento y Proyectos de personal investigador con trayectoria excelente. 

En esta edición obtuvieron financiación un total de 10 Grupos de Referencia Competitiva (GRC) con un apoyo de 3,28 millones de euros; nueve en la modalidad de Grupos con Potencial de Crecimiento (GPC), que recibirán 0,85 millones de euros. Finalmente, en el caso de los Proyectos de personal investigador con trayectoria excelente, ocho fueron las candidaturas que obtuvieron financiación para sus proyectos, con un total de 795.000 euros.

En los Grupos de Referencia competitiva, fueron seleccionados: el ESOMI (Equipo de Investigación Sociedades en Movimiento), adscrito al CISPAC; NEUROcom (Neurociencia y control motor), QUIMOLMAT (Química Molecular y de Materiales) y NANOSEL4BIO (Nanociencia y autoensamblaxe molecular aplicadas a la biología y a la medicina), del CICA; GEAMA (Grupo de Ingeniería del agua y del Medio Ambiente), del CITEEC; CTC (Ciencia y Técnica Cibernética), LIDIA (Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia artificial), M2NICA (Modelos Matemáticos y Numéricos en Ingeniería y Ciencias Aplicadas) y RNASA-IMEDIR (Redes de Neuronas Artificiales y Sistemas Adaptativos – Imagen Médica y Diagnóstico Radiológico) del CITIC; y GRINCAR (Grupo de Investigación Cardiovascular), del INIBIC. 

En el caso de los Grupos de Potencial Crecimiento, las candidaturas que obtuvieron financiación fueron CADIE (Cuestiones actuales de Derecho Internacional y Europeo); FERROTRANS (Grupo de Ferrocarriles y Transportes) del CITEEC; ILLA (Investigación Lingüística y Literaria Gallega); PROTERM (Propiedades térmicas y reolóxicas de materiales), del CITENI; ACOM (Grupo de aprendizaje y control del movimiento humano en actividad física y deporte); GRIPA (Grupo de investigación persona–ambiente), del CITEEC; DTSSECOMP (Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Español y Comparado); GEA (Grupo de Estructuras Arquitectónicas) y FCR (Filosofía, Constitución y Racionalidad). 

Por el que respeta Personal Investigador con trayectoria excelente (Modalidad C), dirigidos a investigadores de alto impacto que aún no lideran grupos, se concedieron un total de ocho: Antonio Álvarez Naveira, Patricia Taladriz Blanco y Blanca Moncunill Solé, del CITEEC; Natalia da Silva Lima, Jonathan Quison y Jessica Rodríguez Villar, del CICA; Ana Ballesteros Pena, del CISPAC y Alva Martínez Teixeiro, de Filología.

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