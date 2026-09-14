La Asociación Española Contra el Cáncer celebra en octubre la V edición de Acougo

Foto de familia de un acto de la AECC en Palexco Patricia G. Fraga

La Asociación Española Contra el Cáncer en la provincia de A Coruña celebrará del 23 al 25 de octubre la quinta edición de Acougo, un encuentro dirigido a familias que conviven con un diagnóstico de cáncer. La iniciativa tendrá lugar en el Pazo de Mariñán (Bergondo), espacio cedido por la Diputación de A Coruña, y ofrecerá durante tres jornadas un programa de actividades de ocio, convivencia y bienestar.

Tras cuatro ediciones, Acougo regresa este año con una nueva propuesta destinada a ofrecer a las familias un espacio en el que compartir tiempo de calidad y desconectar de las exigencias que, en muchas ocasiones, acompañan al proceso oncológico.

Durante las tres jornadas, las familias podrán disfrutar de actividades lúdicas, dinámicas grupales y espacios orientados al bienestar emocional. Entre las propuestas programadas, una psicóloga de la Asociación dirigirá una sesión grupal para madres y padres centrada en el desahogo emocional y en la introducción a técnicas de meditación y mindfulness. Mientras tanto, los niños y niñas participarán en actividades de ocio y deportivas adaptadas a su edad.

La programación incluirá también una visita a la Casa de los Peces de A Coruña durante la tarde del sábado, una experiencia pensada para disfrutar en familia. Ya el domingo, madres y padres podrán conocer la historia y el entorno del Pazo de Mariñán a través de una visita guiada por sus instalaciones. Como cierre de esta quinta edición de Acougo, las familias disfrutarán de un espectáculo de magia.

Todas las actividades están diseñadas para favorecer el intercambio de experiencias, la convivencia y la creación de vínculos entre familias que comparten una realidad similar.

Las personas interesadas en participar en esta quinta edición podrán inscribirse hasta el próximo 22 de septiembre a través del correo electrónico acoruna@contraelcancer.es o del teléfono gratuito 900 100 036. La participación es totalmente gratuita y las plazas son limitadas. Una vez recibidas las solicitudes, el equipo profesional de la Asociación realizará una valoración previa para formalizar la participación.

La edición celebrada el pasado año reunió a 52 personas, reflejo de la buena acogida que Acougo ha tenido desde su puesta en marcha y del interés de las familias por participar en una iniciativa que les permite compartir una experiencia diferente dentro de un entorno privilegiado.