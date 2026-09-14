Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Javier Fajardo, nuevo director del coro de la OSG

Sucederá a Carlos Mena para iniciar una nueva etapa que, entre otros objetivos, busca crear una Academia Coral

Óscar Ulla
Óscar Ulla
14/09/2026 12:19
Javier Fajardo, nuevo director del coro de la OSG
Archivo El Ideal Gallego
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) inicia una nueva etapa con un cambio en su dirección. El Consorcio para la Promoción de la Música nombra al mariñano Javier Fajardo como nuevo director artístico y musical, en sustitución de Carlos Mena, tal y como había adelantado el gerente de la OSG, Juan Antonio Cuéllar, en una entrevista con El Ideal Gallego.

Juan Antonio Cuéllar

Juan Antonio Cuéllar | “La nueva imagen de la OSG la tiene que posicionar como lo que es: la orquesta de Galicia”

Más información

"La idea es que el Coro OSG sea concebido como un universo más grande: un camino desde el Coro Infantil para que un niño algún día pueda ser parte del Coro OSG y garantizar al coro una vida a largo plazo", aseguraba Cuéllar el pasado julio. Y en ese sentido se enfocarán los objetivos del coro bajo esta nueva dirección.

Y es que uno de los retos será la unión de los criterios técnicos, estéticos y formativos de las diferentes agrupaciones vocales. Además, Fajardo pondrá especial hincapié en ese itinerario coral, coordinando el desarrollo de los coros Joven e Infantil con respecto al Coro de la OSG, tratando que en los primeros se inicie un camino que acabe llevando hasta la agrupación profesional. 

Presentación de la temporada 2026-27 de la oSG

La "mejor orquesta de España" mira a sus 'Raíces' para la temporada 2026-27

Más información

Bajo esta premia se creará la Academia Coral de la OSG, concebida, precisamente, como espacio de especialización entre el coro Joven y el Coro de la OSG. Esta academia se creará con la premisa de unificar ese trabajo técnico y artístico, estimulando el desarrollo de jóvenes cantantes ofreciéndoles experiencia práctica profesional.

Fajardo, al igual que hará la Sinfónica de Galicia en esta próxima temporada de abono, pondrá especial atención en el patrimonio musical gallego. Se profundizará así en un trabajo que ya venía realizando el músico gallego durante los últimos años y que ya plasmaba como director musical del coro, durante el tiempo que trabajó mano a mano con Carlos Mena.

Javier Fajardo | “La OSG tiene un oficio y hábito común muy poderosos”

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Toma de posesión de Obdulia Taboadela como subdelegada del Gobierno

Obdulia Taboadela, nueva subdelegada del Gobierno en A Coruña con el objetivo de "defender la política de la confianza frente a la del miedo"
Redacción
El ideal gallego

Javier Fajardo, nuevo director del coro de la OSG
Óscar Ulla
Foto de familia de un acto de la AECC en Palexco

La Asociación Española Contra el Cáncer celebra en octubre la V edición de Acougo
Redacción
Pleno en Paderne

Paderne cierra 2025 con más de 4,1 millones de euros de remanente
Redacción