Javier Fajardo, nuevo director del coro de la OSG Archivo El Ideal Gallego

El coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) inicia una nueva etapa con un cambio en su dirección. El Consorcio para la Promoción de la Música nombra al mariñano Javier Fajardo como nuevo director artístico y musical, en sustitución de Carlos Mena, tal y como había adelantado el gerente de la OSG, Juan Antonio Cuéllar, en una entrevista con El Ideal Gallego.

Juan Antonio Cuéllar | “La nueva imagen de la OSG la tiene que posicionar como lo que es: la orquesta de Galicia” Más información

"La idea es que el Coro OSG sea concebido como un universo más grande: un camino desde el Coro Infantil para que un niño algún día pueda ser parte del Coro OSG y garantizar al coro una vida a largo plazo", aseguraba Cuéllar el pasado julio. Y en ese sentido se enfocarán los objetivos del coro bajo esta nueva dirección.

Y es que uno de los retos será la unión de los criterios técnicos, estéticos y formativos de las diferentes agrupaciones vocales. Además, Fajardo pondrá especial hincapié en ese itinerario coral, coordinando el desarrollo de los coros Joven e Infantil con respecto al Coro de la OSG, tratando que en los primeros se inicie un camino que acabe llevando hasta la agrupación profesional.

La "mejor orquesta de España" mira a sus 'Raíces' para la temporada 2026-27 Más información

Bajo esta premia se creará la Academia Coral de la OSG, concebida, precisamente, como espacio de especialización entre el coro Joven y el Coro de la OSG. Esta academia se creará con la premisa de unificar ese trabajo técnico y artístico, estimulando el desarrollo de jóvenes cantantes ofreciéndoles experiencia práctica profesional.

Fajardo, al igual que hará la Sinfónica de Galicia en esta próxima temporada de abono, pondrá especial atención en el patrimonio musical gallego. Se profundizará así en un trabajo que ya venía realizando el músico gallego durante los últimos años y que ya plasmaba como director musical del coro, durante el tiempo que trabajó mano a mano con Carlos Mena.