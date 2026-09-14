Hace 25 años | Los niños coruñeses vuelven a las aulas tras las vacaciones

Primer día de clase en el Eusebio da Guarda Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, mientras EEUU acusaba a Bin Laden de los atentados de Nueva York, los niños coruñeses regresaban a las clases tras las vacaciones. En 1976, hace 50 años, una embarcación inglesa encallaba en la isla de Santa Cristina; en 1951, hace 75 años, pedían la donación de un medicamento para dos niñas enfermas; y en 1926, hace 100, la ciudad, como el resto del país, cerraba la votación y firma del plebiscito, desarrollada con normalidad.

Portada de El Ideal Gallego del 14 de septiembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

EEUU acusa a Bin Laden y en A Coruña los niños vuelven al colegio

El secretario de Estado norteamericano, Collin Powell, confirmó que el millonario saudí Osama Bin Laden es el principal sospechos de los atentados contra las Torres Gemelas y el Penatágono. Continúan desaparecidas más de 4.700 personas, de las que nueve son españolas.

En A Coruña, a los más pequeños no les ha quedado más remedio que incorporarse a sus tareas tras el largo período vacacional que les ha hecho de olvidarse “hasta de coger el bolígrafo”, tal y como reconoce María, alumna de cuarto de Primaria. Cerca de 15.000 niños de entre tres y doce años iniciaron en el año escolar, unos llenos de emoción y otros un tanto más reticentes, no tuvieron otra opción que acercarse a los centros en los que estudiarán hasta junio.

Portada de El Ideal Gallego del 14 de septiembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Una embarcación inglesa encalla en las rompientes de Santa Cristina

Un barco inglés encalló en las rompientes de la isla de Santa Cristina, inmediaciones del chalet de la familia Cervigón y de una cetaria próxima, no muy lejos de Punta Fiateira, de enfilación del puerto. Como consecuencia de haberse ido contra los bajos los cinco ocupantes del barco, cuatro hombres y una mujer, todos ellos ingleses, estuvieron en peligro.

Por otra parte, un muerto en accidente de circulación se registró en la tarde del domingo, en la Cuesta de la Sal. Un turismo, conducido por Jacobo Formoso Varela, de 32 años, representante de comercio, domiciliado en el Polígono de Elviña, derrapó y salió despedido del coche tras dar varias vueltas de campana. A consecuencia del accidente, el aconductor resultó muerto y su esposa e hijos, que viajaban con él, ilesos.

Portada de El Ideal Gallego del 14 de septiembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Piden el donativo de un medicamento para dos niñas enfermas del pulmón

El padre superior de los Paúles y párroco de Santo Tomás pide unos gramos de estreptomicina para atender a la curación de dos niñas enfermas de pulmón, las cuales viven en la calle del Cantábrico.

En la Casa de Socorro fue asistido Ángel Puga Aguiar, de 38 años, domiciliado en Falperra 110, el cual presentaba una herida incisa en la región inguinal derecha que le produjo un compañero de trabajo con un formón al intentar separarlo en una pelea con otro operario. Además, fue asistido en la Casa de Socorro de Santa Lucía el joven de 19 años Mariano Álvarez Rodríguez, quien en unión de otro muchacho montaba una bicicleta y al llegar a la confluencia de las calles de Marqués de Amboage, Fernández Latorre y Castro Chané chocó con el trolebús.

Portada de El Ideal Gallego del 14 de septiembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

La celebración del plebiscito concluye sin incidencias en la ciudad

Sin incidente alguno se ha deslizado en La Coruña la celebración del plebiscito. Durante la mañana del domingo se vieron muy concurridas las mesas todas. Las más próximas a las iglesias tuvieron el acierto de destacar delegaciones que se instalaron en las inmediaciones de las puertas de los templos, recogiendo numerosísimos votos.

Por otra parte, hallándose descargando madera de un vapor sueco en el muelle de Santa Lucía, el estibador de la colla de la Patronal Francisco M. García, de 63 años, casado, domiciliado en el barrio de Monelos, fue alcanzado por una ligada de tablones, recibiendo fuerte golpe. En un camión fue trasladado a la Casa de Socorro, pero al llegar al benéfico establecimiento era ya cadáver.