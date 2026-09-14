La empresa coruñesa Salgado Congelados crece con un almacén en Arteixo

El nuevo almacén de Salgado Congelados toma forma en el polígono de Morás, en Arteixo Quintana

Salgado Frozen Seafood es el nombre comercial de la empresa de A Coruña Salgado Congelados, que se dedica a la elaboración, transformación, importación, exportación y comercialización de productos del mar congelados, destacando especialmente como uno de los principales productores de pulpo y bacalao. Sus oficinas centrales están ubicadas en el polígono de Pocomaco. Ahora, tiene en marcha un proyecto para crecer con un nuevo almacén en Arteixo.

Esta actuación se desarrolla en la calle Ferreiros del polígono de Morás, donde, a través de la sociedad mercantil Inverxuntos SL, ejecuta la construcción de estas instalaciones. Poco a poco, toman forma y ya es posible hacerse una idea de cómo serán una vez estén completamente finalizadas. De hecho, en los últimos días, una gran grúa trabaja en el lugar para colocar las paredes de la futura nave.

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Los trabajos se realizan en una parcela que tiene una superficie de 3.201 metros cuadrados, de los cuales 2.538 metros cuadrados se destinan a esta edificación. El pasado mes de mayo, el Ayuntamiento de Arteixo le concedió la licencia de obra para esta iniciativa, en la que se recoge que el presupuesto para este nuevo proyecto asciende a un total de 931.021 euros, impuestos excluidos.

El almacén tendrá una altura máxima sobre el terreno de 10,74 metros y contará con tres alturas (bajo y dos plantas). Las obras incluyen la construcción de 26 plazas de aparcamiento, de las cuales ocho se ubican en el dominio público. El cierre de la parcela se acometerá con una malla metálica de 1,2 metros de alto. La autorización municipal para esta iniciativa también recoge que esta edificación se destinará a “la actividad de almacenamiento”.

Creación

Inverxuntos SL se constituyó en 1992 y su domicilio social se sitúa en las instalaciones de Salgado Congelados en Pocomaco. Las últimas cuentas que depositó en el Registro Mercantil se corresponden con las del ejercicio de 2024, cuando obtuvo un beneficio neto de 5,1 millones de euros.

La memoria anual elaborada por esta sociedad mercantil señala que su actividad es el “comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas”. Figuran como administradores de la empresa Luis Salgado y María José Pasantes.