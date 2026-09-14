El proyecto 'Coruña Suma' aspira al premio 'Europa Se Siente' 2026

Este lunes se abrió el plazo de votación del concurso 'Europa Se Siente' 2026, impulsado por el Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría General de Fondos Europeos y en el que el Ayuntamiento participa como semifinalista con su programa 'Coruña Suma', el proyecto de integración laboral en la ciudad que desarrolló el Gobierno local hasta 2023.

Se trata de una iniciativa estatal para promover y poner en valor programas y acciones en todas partes de España que, con la ayuda de la financiación de la Unión Europea, promueven el bienestar y la creación de oportunidades en muy diferentes ámbitos (sociales, culturales, infraestructuras, innovación, sostenibilidad…).

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El Ayuntamiento participa en la categoría “Europa Se Siente: Social”, en la que están un total de nueve proyectos. Los tres más votados por el público irán a la gran final, que tendrá lugar en Madrid a finales de año, en la que los responsables deberán hacer una defensa presencial de su iniciativa.

Para votar, las personas usuarias deben acceder a la página del concurso, en la web de la Secretaría de Fondos Europeos, en este enlace. Una vez en la página, podrán visualizarse los vídeos explicativos de todas las propuestas, divididas por categorías. A continuación deberá hacer clic en el botón “Ir la votación”. Después, es necesario introducir una dirección de correo electrónico, donde recibirá un enlace para formalizar el voto, pudiendo elegirse una propuesta por categoría. El plazo estará abierto hasta el próximo 27 de septiembre a las 23.59 horas.