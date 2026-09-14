Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El proyecto 'Coruña Suma' aspira al premio 'Europa Se Siente' 2026

El Ayuntamiento participa en la categoría “Europa Se Siente: Social”, en la que los tres más votados por el público irán a la gran final de Madrid

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
14/09/2026 15:49
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Este lunes se abrió el plazo de votación del concurso 'Europa Se Siente' 2026, impulsado por el Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría General de Fondos Europeos y en el que el Ayuntamiento participa como semifinalista con su programa 'Coruña Suma', el proyecto de integración laboral en la ciudad que desarrolló el Gobierno local hasta 2023.

Se trata de una iniciativa estatal para promover y poner en valor programas y acciones en todas partes de España que, con la ayuda de la financiación de la Unión Europea, promueven el bienestar y la creación de oportunidades en muy diferentes ámbitos (sociales, culturales, infraestructuras, innovación, sostenibilidad…).

Más de un millar de coruñeses encontraron trabajo a través de Coruña Suma

Más información

El Ayuntamiento participa en la categoría “Europa Se Siente: Social”, en la que están un total de nueve proyectos. Los tres más votados por el público irán a la gran final, que tendrá lugar en Madrid a finales de año, en la que los responsables deberán hacer una defensa presencial de su iniciativa.

Para votar, las personas usuarias deben acceder a la página del concurso, en la web de la Secretaría de Fondos Europeos, en este enlace. Una vez en la página, podrán visualizarse los vídeos explicativos de todas las propuestas, divididas por categorías. A continuación deberá hacer clic en el botón “Ir la votación”. Después, es necesario introducir una dirección de correo electrónico, donde recibirá un enlace para formalizar el voto, pudiendo elegirse una propuesta por categoría. El plazo estará abierto hasta el próximo 27 de septiembre a las 23.59 horas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

El proyecto 'Coruña Suma' aspira al premio 'Europa Se Siente' 2026
Redacción
Un barco pesquero navega junto a un carguero en el Puerto Interior de A Coruña

Los barcos que visitarán A Coruña durante los próximos siete días: triple escala y 240.000 toneladas de mercancías
Iván Aguiar
VIII Mercado de coleccionismo de juguetes

El Centro Comercial Cuatro Caminos acoge un mercado de juguetes de colección
Belen Cebey
Actividad sobre movilidad sostenible en 2025

Un nuevo Día sin Coches y un ajedrez gigante, protagonistas de la Semana Europea de la Movilidad en A Coruña
Redacción