El instituto de Zalaeta sigue “pendente” del certificado de salubridad

Protesta de los profesores del IES Menéndez Pidal de Zalaeta a las puertas del centro Cedida

Continúa la polémica en el IES Ramón Menéndez Pidal de A Coruña, conocido como instituto de Zalaeta. Pese a los mensajes de calma y tranquilidad del Gobierno autonómico, que aseguró que las clases podían continuar “con normalidade”, la situación sigue generando malestar, hasta el punto que el pasado jueves varios alumnos abandonaron las aulas por lo que tildaron de “fuertes olores químicos”.

La mitad de los alumnos del instituto de Zalaeta no acuden a clase por los problemas con el amianto Más información

Tras una nueva semana de curso, desde el AMPA inciden en que todavía están “pendentes” del certificado de salubridad.

Según datos facilitados por la dirección del centro, el pasado jueves acudió solo un 60% de los estudiantes de la ESO; y en Bachillerato, solo 30 de los más de 150 alumnos matriculados.