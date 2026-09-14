Del debut del Madring al puerto de A Coruña: Mestiza busca artistas locales para su actuación

El dúo Mestiza, en una imagen promocional Cedida

El próximo 25 de septiembre llega al puerto de A Coruña el dúo fusión de electrónica y flamenco Mestiza, que este pasado fin de semana fueron unas de las protagonistas musicales del debut del Madring (el nuevo circuito urbano de Madrid) en la Fórmula 1.

Las dos artistas dispusieron su show en los prolegómenos de la primera carrera de F1 que se celebró en el trazado madrileño, donde actuaron, precisamente, sobre el propio asfalto. Allí estaban cuando sonó el himno español antes de la vuelta de formación, algo que celebraron en sus redes sociales. “Hemos tenido el increíble honor de inaugurar la carrera de Fórmula 1 en Madrid desde la parrilla de salida momentos antes de que la carrera empezara”, comentaba el dúo en Instagram, donde añadían: “Ser parte de un momento tan especial para nuestra ciudad y nuestro país es algo que nunca vamos a olvidar”.

Precisamente a través de las redes sociales han hecho un llamamiento para buscar a artistas locales de Galicia que sumar a su evento ‘Sacro’ del próximo 25 de septiembre en el puerto herculino. “Sabemos que Galicia es una tierra de cultura y creatividad. Y queremos descubrir a las personas que lo hacen realidad”, escriben en un post en el que buscan a Dj, músicos, artistas o colectivos de la tierra para hacerlos formar parte del evento que tendrá lugar la próxima semana.