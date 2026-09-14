Colas en A Coruña para elegir los mejores destinos del Imserso: "Este año nos toca el calorcito de las islas"

Colas a las puertas de una agencia de A Coruña por los viajes del Imserso Germán Barreiros

Las agencias que comercializan los viajes del Imserso tenían previsto abrir sus puertas a las 10.00 horas de este lunes, pero se vieron obligadas a adelantar su horario para atender a los más impacientes futuros viajeros. Este lunes se abría el turno de reserva para los pensionistas que tuvieron más suerte a la hora del reparto de cupos, que previsiblemente no tendrán problema a la hora de hacerse con los destinos 'premium'.

"Es el primer año que nos toca el calorcito de las islas, que son destinos muy demandados porque quién no quiere ir a un destino con buen tiempo", afirmó José Antonio, tras salir con sus papeles de reserva de Halcón Viajes, en el cruce de la ronda de Outeiro con la avenida de Arteixo.

La comercialización del programa del Imserso en España comenzó este lunes, con 879.213 plazas, repartidas entre la costa peninsular, costa insular y turismo de escapada. Entre los demandantes, algunos, como Natalia, lamentaban que, de este último, hay menos oferta que otros años. "Nos apuntamos para las escapadas culturales, pero cuando vimos los destinos nos arrepentimos de no haber elegido costa peninsular", comentó.

Por la ronda de Outeiro pasaron demandantes cuyo turno para elegir destino llegará mañana, martes. Al saludar a algunas personas que estaban a punto de acceder a la agencia, se mostraban poco optimistas: "Nosotros tenemos como prioridad las islas, pero al tener la cita mañana, tenemos claro que no nos va a quedar nada, porque van a volar hoy", explicó Teresa.

Desde la plataforma Alvedro Vuela Más Alto denuncian que, un año más, Alvedro vuelve a quedar apartado del programa del Imserso. Tal y como lamentan en cada temporada, el aeropuerto de A Coruña no entra en los planes del Imserso, al operar de forma muy limitada los vuelos chárter específicos para estos viajes en comparación con otros aeropuertos gallegos.