El bus que menos madruga también opera por el barrio más aislado de la ciudad

Una persona se baja de un bus de la línea 21, en el barrio de Novo Mesoiro Quintana

Hace casi un cuarto de siglo que el primer edificio de Novo Mesoiro vio la luz. En aquel momento, fueron miles las familias que decidieron emprender su futuro en el que, hasta la llegada de Xuxán, podía lucir orgulloso como barrio más joven de la ciudad. A la zona, ubicada en el monte de Feáns, se le acondicionó, poco a poco, de todas esas demandas necesarias en una zona tan nueva como periférica. Uno de esos servicios fue la línea 21 de Tranvías, que desde principios de este siglo opera todos los días desde Juana de Vega hasta Novo Mesoiro.

El bus comenzó a coger popularidad a medida que iban llegando más familias al barrio y, más de dos décadas después, ha ido perdiendo prestaciones hasta ser uno de los buses que menos madruga de toda A Coruña. Curiosamente, en el barrio más aislado de toda la urbe herculina.

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Así lo creen los vecinos de Novo Mesoiro, quienes no solo demandan más frecuencias, también que llegue a más puntos de la ciudad: “Si quieres volver a las doce de la noche, el que vive en Os Castros o en Xuxán, tiene un camino grande pero va salvando. Nosotros para llegar a nuestro barrio hay dos zonas en las que no hay ni acera. Es el barrio más aislado del centro de la ciudad”, incide su presidenta Patricia Fernández, una de las artífices de que en los últimos años se haya decidido articular un bus más en esta línea –además de otras– durante el fin de semana.

Ampliar el radio de acción

Para Fernández, otro de los problemas es el radio de acción. Aunque tanto el 23 como el 23A pasan por la parte más baja del barrio, realizan “prácticamente el mismo recorrido que la línea 21”, por lo que “es absurdo que tengamos tres líneas en esta zona”.

El barrio que vio nacer a muchos niños en los primeros años de los 2000, ahora los ve en los institutos y universidades: “Somos uno de los barrios con más natalidad. Este barrio tiene 25 años y los que empezamos a vivir, ahora tenemos adolescentes de 15 que no tienen otro medio de transporte”, incide. Un problema que se acrecienta en el caso de los alumnos de Bachillerato, al tener como centro adscrito el de Elviña y no contar con ningún centro en el propio barrio.