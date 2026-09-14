Así se forman las 'islas' de la playa del Matadero

La playa del Matadero de A Coruña tiene islas. Dos en concreto, una justo en el frente del arenal y otra en la zona más cerca al Orzán. Se trata de unos espacios muy especiales que despiertan la curiosidad de, sobre todo, los más pequeños.

"Eso que la gente llama islas del Matadero son en realidad bancos de arena normales que se forman en las partes altas de las playas sobre todo cuando ha habido un poco de movimiento de olas", explica Juan Ramón Vidal Romaní, catedrático emérito de Geología de la Universidad de A Coruña.

Las 'islas' de la playa del Matadero el pasado 14 de agosto V.S.

Porque así es como se forman, en jornadas en las que el mar está muy tranquilo y coincide la bajamar. Tomando dos de los últimos días en los que se pudieron ver, el 14 de agosto y el pasado 12 de septiembre, se puede observar que son momentos en los que la bajamar se situaba en 0,5 metros, dejando casi al descubierto por completo el Matadero.

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"Técnicamente se llaman lagunas", comenta Vidal Romaní, que asegura que también se pueden ver en arenales como el de Barrañán, en Arteixo.

Con todo, este fenómeno no es tradicional, sino que se ha estado produciendo sobre todo en los últimos tiempos, de ahí que Vidal Romaní concluya que las 'islas' del Matadero pueden tener que ver con "los sucesivos trabajos de la Demarcación de Costas añadiendo arena a las playas de la bahía".

Niños jugando en 'islas' de la playa del Matadero V.S.

Sea como fuere, esas islas hacen las delicias de los más pequeños e incluso son aprovechadas por los socorristas para sentarse en sus sillas más cerca del mar y vigilar a menos distancia a los bañistas de la bahía.