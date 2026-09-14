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A Coruña

Afigal facilita a pymes y autónomos el acceso a las líneas de financiación del Igape hasta el 30 de septiembre

Una de las principales ventajas de estas líneas es la bonificación de los gastos financieros

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
14/09/2026 18:21
El presidente de Afigal, Manuel Galdo
El presidente de Afigal, Manuel Galdo
Carlota Blanco
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Hasta el próximo 30 de septiembre, pymes y autónomos gallegos pueden acceder, a través de Afigal, a las líneas de financiación del Igape 2026. Estos apoyos facilitan el acceso a operaciones de préstamo a largo plazo, de importes desde 3.000 euros y hasta un millón de euros y con tipos de interés subvencionados, y están destinados a financiar tanto inversiones productivas como circulante estructural, dando la posibilidad también de aplicar los fondos al pago o a la reestructuración de deudas con entidades financieras, así como para favorecer la capacidad de las pymes para otorgar garantías frente a terceros. 

El presidente de Afigal, Manuel Galdo

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En los últimos cinco años, Afigal ha canalizado más de 178 millones de euros a través de las líneas del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), apoyando 1.567 proyectos empresariales en Galicia. Estas operaciones han permitido a empresas y autónomos acometer inversiones, impulsar su actividad y reforzar su estructura financiera.

Una de las principales ventajas de estas líneas es la bonificación de los gastos financieros durante los tres primeros años (tipos de interés hasta 1,8% y comisión de aval hasta 1,25%).

Aquellas pymes y autónomos que necesiten más información sobre estas líneas de financiación pueden enviar un correo electrónico a comercial@afigal.es o llamar al número de teléfono 981 216 276.

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