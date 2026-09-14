Afigal facilita a pymes y autónomos el acceso a las líneas de financiación del Igape hasta el 30 de septiembre

El presidente de Afigal, Manuel Galdo Carlota Blanco

Hasta el próximo 30 de septiembre, pymes y autónomos gallegos pueden acceder, a través de Afigal, a las líneas de financiación del Igape 2026. Estos apoyos facilitan el acceso a operaciones de préstamo a largo plazo, de importes desde 3.000 euros y hasta un millón de euros y con tipos de interés subvencionados, y están destinados a financiar tanto inversiones productivas como circulante estructural, dando la posibilidad también de aplicar los fondos al pago o a la reestructuración de deudas con entidades financieras, así como para favorecer la capacidad de las pymes para otorgar garantías frente a terceros.

El avalista coruñés de los proyectos de la pequeña y mediana empresa: “Sin Afigal no se ejecutarían” Más información

En los últimos cinco años, Afigal ha canalizado más de 178 millones de euros a través de las líneas del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), apoyando 1.567 proyectos empresariales en Galicia. Estas operaciones han permitido a empresas y autónomos acometer inversiones, impulsar su actividad y reforzar su estructura financiera.

Una de las principales ventajas de estas líneas es la bonificación de los gastos financieros durante los tres primeros años (tipos de interés hasta 1,8% y comisión de aval hasta 1,25%).

Aquellas pymes y autónomos que necesiten más información sobre estas líneas de financiación pueden enviar un correo electrónico a comercial@afigal.es o llamar al número de teléfono 981 216 276.