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A Coruña

Vigo se apunta a los conciertos de A Coruña: el 26% de los asistentes a Alejandro Sanz eran de la ciudad olívica

Más de un tercio de las 10.600 personas que acudieron a la actuación el pasado julio procedían de fuera de Galicia

Óscar Ulla
Óscar Ulla
13/09/2026 04:28
El canto a Galicia y al Dépor de Alejandro Sanz vuelve a enamorar a A Coruña
Alejandro Sanz, durante su concierto en A Coruña el pasado julio
Carlota Blanco
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A pesar de que desde su debut coruñés en 1992, actuase en una docena de ocasiones en el Coliseum, un concierto de Alejandro Sanz siempre genera expectación en suelo coruñés. Así lo demuestran las 10.621 personas que se dieron cita el pasado 18 de julio en el puerto herculino para asistir al recital que el músico ofreció en el marco de su gira ‘¿Y ahora qué?’.

Aunque se podría decir que este concierto, en el marco del ciclo Coruña Sounds, fue un ejemplo más del histórico lema de A Coruña, ‘La ciudad donde nadie es forastero’. Y es que el recital del músico madrileño es una evidencia más del impacto turístico que tienen las grandes citas musicales en la urbe.

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Más de un tercio de los asistentes procedían de puntos de fuera de Galicia. Concretamente el 37% de las personas que acudieron a cantar ‘Amiga mía’, ‘Y si fuera ella’, ‘Corazón partío’ o ‘Cuando nadie me ve’, lo hicieron desde diversos puntos de España y el extranjero, siendo Madrid y Cataluña las principales procedencias (12,7% y 4,1% de la asistencia total, respectivamente).

Pero la nota más llamativa es que en el concierto de Alejandro Sanz en el puerto había más vigueses que coruñeses. Más del 26% de los asistentes el 18 de julio procedía de la ciudad olívica (a los que se podría sumar otro casi 3% de vecinos pontevedreses), mientras que los espectadores de la propia urbe herculina apenas llegaron al 20% de los tiques vendidos. Esto quiere decir que unos 2.700 asistentes procedían de la ciudad olívica frente a unos 2.100 de la propia ciudad coruñesa. Por detrás de ellos se encuentran los vecinos de la capital, que fueron algo más de un millar.

Poder de convocatoria

El poder de convocatoria de Alejandro Sanz extendió sus tentáculos por múltiples ciudades y municipios de Galicia y España, con personas procedentes de Santiago, Ferrol, Barcelona, Narón, Carballo, Málaga, Ourense, Valladolid, Las Palmas de Gran Canaria, Murcia, Carballo, Sevilla, Bilbao o Zaragoza, entre muchas otras urbes representadas entre los fans de Sanz.

Después de los vigueses y coruñeses, los gallegos que más acudieron a ver y a escuchar a Alejandro Sanz a tierras coruñesas procedían de la capital: más de 440 compostelanos se dieron cita en el puerto herculino para cantar los clásicos y los nuevos temas del madrileño. Desde Pontevedra acudieron otras 311 personas (el 2,93% del total) y desde Lugo otras 274 (el 2,58%). Desde Ferrolterra acudieron más de 350 personas a ver a Alejandro Sanz (el 3,37% del total): la mayoría desde Ferrol (250), pero también acudió una nutrida representación de naroneses (107).

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Quizá la nota más llamativa es que, en representaciones muy reducidas, había entre el público ciudadanos de Buenos Aires (Argentina), Dublín (Irlanda), Lisboa (Portugal) y algún que otro vecino inglés.

El mentado impacto en la ciudad de A Coruña no solo atiende a la procedencia, sino también a los hábitos de los asistentes, ya que la inmensa mayoría no acudió solo al concierto, sino que también aprovechó para visitar la ciudad y sus establecimientos.

Se desprende así de las encuestas realizadas a los asistentes al recital. Más de un 85% del público manifestó haber hecho gasto en locales de hostelería y restauración de la ciudad, mientras que una parte significativa tuvo que hacer uso de alojamientos turísticos para venir a disfrutar del concierto de Sanz.

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