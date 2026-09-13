Se vende una casa de Dios en A Coruña

La congregación cristiana a la venta en Mariscal Pardo de Cela Quintana

“Ni Dios puede pagar el alquiler”, comentó un peatón ayer al ver el cartel de ‘se vende’ a las puertas de la Congregación Cristiana de la calle Mariscal Pardo de Cela. El templo de esta calle, entre Os Mallos y Cuatro Caminos, ha cerrado sus puertas para pasar al mercado inmobiliario. Hasta ahora, el local, de 263 metros cuadrados, era el lugar de encuentro para la comunidad religiosa basada en la doctrina apostólica, pero ahora dará paso a un nuevo negocio.

La encargada de la operación de venta es la inmobiliaria Urbeko, y el precio es de 360.000 euros. “Este antiguo espacio de culto ofrece una arquitectura de techos altos y grandes volúmenes difícil de encontrar en el centro”, reza el anuncio de la venta. Su distribución actual “diáfana” lo convierte, aseguran, “en la ubicación ideal para gimnasios, academias, guarderías, centros culturales o sedes corporativas que busquen un espacio con personalidad y desahogo exterior”.

La superficie útil de local está distribuida en 210 metros cuadrados en planta baja, con otros 53 en entreplanta, además de un terreno trasero privado de 150 metros cuadrados y terraza de 14. Un nuevo futuro para una antigua casa de Dios.