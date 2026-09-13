Una novela debut que nace de lo cotidiano para que el lector se replantee “interrogantes existenciales”

Carmen Peñamaría, con su libro, en la librería Perseida Quintana

Explica que durante toda su vida se dedicó a la enseñanza, prácticamente las últimas cuatro décadas en el IES Miraflores oleirense, sin embargo, tras la jubilación, se puso en su camino la escritura de una manera prácticamente casual y ahora Carmen Peñamaría está estrenando su primera novela: ‘Un paseo junto al mar’, que el pasado viernes presentó en A Coruña, en la librería Perseida.

“Aunque me he dedicado toda la vida a la enseñanza y a la divulgación de las matemáticas, siempre me ha gustado mucho leer”, asegura la autora, que explica que sus lecturas se mueven por muchos géneros como fantásticos, realistas, históricos, policíacos, aventuras, terror... “Cualquier novela que me engancha con sus personajes y tramas me tiene entretenida hasta el final y me da mucha pena terminarla”, completa, poniendo nombres sobre la mesa como Julia Navarro o Almudena Grandes, entre muchos otros, cuando se le pregunta por escritores favoritos.

El germen de esta primera novela está en un taller impartido en el centro sociocultural coruñés Ágora. “Me encantó, la profesora planteaba un tema y de un mismo núcleo salían tantas historias diferentes que me entró el gusanillo de que un día yo quería escribir”, comenta Peñamaría, que explica que el libro nació en un día lluvioso. “Ya jubilada, tenía un montón de tiempo libre y una mañana que llovía, que no iba a salir de casa, me senté al ordenador y empecé a escribir, a ver qué salía y salió la novela”, señala entre risas.

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Desde una escena que define como cotidiana, surge una historia que se va encaminando a terrenos “más íntimos”, en los que, tras un hallazgo inesperado, “se desencadenan una serie de acontecimientos que cambian la vida de la protagonista”. “Es una novela en la que es muy importante lo que se siente, lo que se comprende más que lo que se hace, intenta dar respuesta a interrogantes existenciales que todos tenemos”, indica Peñamaría sobre su primera obra.

Un libro que hizo que sus familiares y amigos más cercanos se sorprendieran al conocer la noticia de su creación. “Yo soy una persona totalmente de ciencias”, comenta entre risas la autora, que le dio a leer la obra antes de su publicación a un grupo seleccionado de personas cercanas, que la animaron a seguir. “Les ha gustado mucho porque toca muchos registros, es entretenida, tiene intrigada a la gente hasta el final”, señala.

A pesar de la buena acogida, aún no tiene claro que la aventura literaria vaya a seguir, aunque ideas no faltan: “De momento no pienso escribir más”. “Mi hija pequeña dice que tengo que escribir la segunda porque hay que darle más vida a algunos personajes”, concluye con una sonrisa.