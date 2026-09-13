Un domingo a casi 30 grados y que provocó que los arenales volviesen a llenarse

Casi a mediados de septiembre, la playa de Riazor se llena con temperaturas que llegan a superar los 29 grados Javier Alborés

Casi mediados de septiembre y los coruñeses siguen acudiendo en masa a los arenales gracias al sol y las buenas temperaturas. El sábado se alcanzó una máxima en la ciudad de 25,2 grados, según las mediciones de la delegación coruñesa de la Aemet. Este domingo, las playas volvieron a estar muy concurridas. La máxima se alcanzó a las dos de la tarde, cuando el termómetro se acercó a los 30 grados, aunque finalmente el mercurio no pudo remontar por encima de los 29,3.

Galería Recorrido en fotos por el caluroso septiembre coruñés Ver más imágenes

No hubo siquiera la tregua de esos últimos días de verano supuestamente más cortos, y en los que habitualmente la brisa lleva a muchos a abandonar la playa antes de lo normal. Pasadas las 17.00 horas Aemet registró 28,6 grados de temperatura en su estación del Observatorio.

Lógicamente, los arenales volvieron a ser el lugar preferido por muchos para aprovechar los que pueden ser los últimos rayos de sol de alta intensidad del verano, aunque la previsión para este lunes es muy semejante.

“Esto no es calor, es una bendición lo que tenéis”, comentaba en el arenal de San Amaro un turista malagueño, que ponía su ciudad en las antípodas de lo que consideraba un clima ideal como el coruñés.