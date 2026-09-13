Torrarse a la salud de Aubameyang: así fue el fiestón de la calle San Juan de A Coruña

Asistentes disfrazados en la calle San Juan German Barreiros

Resulta curioso que la celebración llamada a despedir oficialmente el verano tuviese lugar a casi 30 grados de temperatura. También que el formato de carnaval estival fuese, por motivos de agenda, un desfile de camisetas, faldas y demás elementos de merchandising del Dépor. Afortunadamente, desde hace unos meses, en A Coruña un partido del equipo blanquiazul y un fin de semana son sinónimo de liarla gorda, y aunque un empate en Getafe no suene demasiado pomposo, sí que el gol de Aubameyang tuvo su eco en toda la zona centro y animó a unos cuantos a celebrar.

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La capital del domingueo, el vermú y el tardeo con prórroga hasta el lunes recuperó el aspecto de sus mejores días. Sin embargo, el Dépor te da y el Dépor te quita: la organización era consciente de que, con la previsión de buen tiempo y el partido a las 18.30 horas, el 'llenazo' iba a llegar más allá de las ocho y media de la tarde. Y así fue. El Ayuntamiento había cortado el tráfico ya a mediodía, lo que supuso un acierto primero y una necesidad después. A las nueve de la noche ya era difícil identificar la puerta de uno u otro local.

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Lo cierto es que carnaval, carnaval no se puede decir que hubiera mucho. Los disfrazados eran minoría, especialmente frente a las camisetas del Dépor. Sin embargo, buena parte de los establecimientos decidieron montar su animación. Puede que el que cada uno estuviese con la música propio le restase cierto sentido de unidad al conjunto, aunque eso no importó a quienes fueron pidiendo puerta por puerta. No era limosna, sino más bien “zumo de cebada”, que le llaman los 'profesionales'.

Tampoco faltaron los Kilomberos de Monte Alto, ni siquiera las charangas o la propia Paca, la choqueira del año en 2025. Bajo un sol de justicia del que solo algunas privilegiadas terrazas lograron esconderse. Ni siquiera cerró el San Xoán, que suele tomarse las tardes de los domingos para asueto. Era cuestión de poner en valor toda una calle.

Algunos de los vecinos, de hecho, colaboraron montándose su propia fiesta desde el ático y a ras de balcón. Porque, además, para satisfacción de los convocantes, todo salió tan a pedir de boca que no hubo que lamentar ni un solo incidente. En la sombra de la diversión, casi todos los establecimientos, por mucho que sean bares durante toda la semana, tuvieron controladores de accesos, o en este caso de buenos modales.

Por motivos de agenda y de intendencia, en 2025 no se pudo celebrar una de las fiestas con más adeptos entre la mediana edad, esa que camina a caballo entre la moda del tardeo y la noche de toda la vida. Esa que ya está en una quinta para pedir sensatez a sus jornadas de desfase. Por mucho que vayan vestidos de choqueiros.