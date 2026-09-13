Retrasos en los trenes entre Vigo y A Coruña por el robo de cable entre Catoira y Pontecesures 

Renfe EFE

El robo de cable entre Catoira y Pontecesures está provocando retrasos en los trenes que circulan por la línea de ancho convencional Vigo-Guixar-A Coruña.

La incidencia está afectando al servicio ferroviario y generando demoras en los trenes que recorren este tramo, por lo que los pasajeros pueden verse obligados a esperar más tiempo del habitual para completar sus desplazamientos.

Los equipos trabajan en la zona para reparar los daños y recuperar la normalidad en la circulación.

Por el momento, los usuarios de esta conexión ferroviaria deberán tener en cuenta posibles retrasos y consultar el estado de sus trenes antes de viajar.