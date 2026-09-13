Los pisos con toques nórdicos en el histórico solar vacío de San Andrés, por 895.000 euros

El número 4 de San Andrés, en obrasEdificio en obras en San Andrés 4 German Barreiros

San Andrés tenía, desde 1998, una ‘herida’ inmobiliaria en pleno corazón de la vía. El número 4, un ya histórico solar vacío desde entonces, comenzó hace más de un año a ser el escenario de una construcción que tendrán toques nórdicos. La actividad inmobiliaria en la calle, impulsada por la reurbanización que el Gobierno local concluyó a inicios de 2025, despertó el interés de promotores, hasta el punto de que la Estrecha de San Andrés tiene cuatro bloques contiguos en mal estado en pleno proceso de rehabilitación.

El caso del número 4 es especial. Además de acabar con el vacío del solar, el edificio, de cuatro viviendas, destacará por contar con materiales de alta gama y una fachada tradicional en galería “con un sutil toque nórdico, que permite disfrutar de la terraza con gran privacidad”.

El proyecto es de 2021, de Estudio S en colaboración con Valle Arquitectura, y se desarrolla bajo criterios patrimoniales de zona Pepri, La inmobiliaria Coldwell Banker es la encargada de poner a la venta las viviendas, con precios que oscilan entre los 845.000 y 1,1 millón de euros, según tamaño y número de dormitorios. El piso que está ahora disponible, tanto en la inmobiliaria como en Idealista, es el de la primera planta, a un precio de 895.000 euros.

Distribución

Con 189 metros cuadrados y cuatro habitaciones, la vivienda dispone de un amplio salón-comedor de casi 45 metros cuadrados con cocina americana. El dormitorio principal cuenta con baño en suite y vestidor, una segunda habitación también con baño propio y dos dormitorios adicionales que comparten un tercer baño.

La vivienda, en la que destaca la carpintería utilizada, se completa con lavandería, cuarto de almacenaje, patio de 37 metros cuadrados y terraza exterior cubierta de 7,5. Todas las viviendas, además, incluyen plaza de garaje y trastero. La entrega de los pisos está prevista para finales de este año, según anuncia la inmobiliaria.

Las obras empezaron tras el fin de la reurbanización de San Andrés, pese a estar previsto su inicio para antes de esta fecha. La calle presume desde febrero del año pasado de su nueva cara, la del nuevo bulevar que ya se ha convertido en territorio de predominio del peatón. Con el objetivo de que esta arteria recuperase su esplendor, más de un año después, las cifras apuntan a que la premisa se ha cumplido.

Según los últimos datos del mes de junio, desde febrero de 2025 el Gobierno municipal concedió 31 licencias de apertura en San Andrés. Entre estas se encuentran cafeterías, panaderías, salones de belleza, una consigna de maletas, apartamentos turísticos, un centro de pilates, un restaurante y una tienda de labores, entre otras.

También se contabilizan 22 obras generales de comunicación previa, en este caso, actuaciones menores que no necesitan proyecto. En cuanto a las licencias urbanísticas, el número asciende a 35, sin precisar cuántas pertenecen a vivienda nueva, rehabilitación o reforma.

El uso turístico también despertó a raíz de la reforma. Los números 45 y 47 se convertirán en un establecimiento dedicado al alquiler turístico, cuyas obras de rehabilitación –para las cuales tienen licencia para la unión de los dos edificios, según fuentes municipales– avanzan. Unido a ello, la reforma de la vía también mejoró el rendimiento de comercios. Por todo, vivir en San Andrés es un lujo, y prueba de ello son los pisos del número 4.