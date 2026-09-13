Más de 13.000 personas disfrutan cada año de los espacios TEU municipales de A Coruña

La lágrima de San Roque, en la plaza de España Germán Barreiros

La alcaldesa, Inés Rey, anunció la semana pasada que convertiría la Lágrima de San Roque en un espacio TEU. Estos son locales que el Ayuntamiento cede al público para que pueda celebrar en ellos toda clase de eventos sociales, como cumpleaños. Hay unos pocos a los que les gusta ser anfitriones y recibir a gente en su casa. Para los que no, o simplemente su hogar es demasiado pequeño, los espacios TEU son una solución de compromiso. Más de 13.000 personas las disfrutan cada año.

La alcaldesa, Inés Rey, explica que la idea es sencilla, pero importante: facilitar un espacio donde se pueda compartir y hacer comunidad: “A experiencia destes anos demostra que existe unha demanda real por este tipo de recursos de proximidade”. La red se inició en 2018 y se amplió por última vez en mayo de 2025 con la apertura del TEU Birloque. Los datos disponibles muestran una demanda elevada y consolidada, con el faro de Oza como el espacio más solicitado.

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Según los técnicos municipales, las fiestas infantiles de cumpleaños y las reuniones de amistades son el uso más habitual que se les da a estos espacios que, aseguran, la gente trata con respeto. Sara Bertojo celebraba este sábado el cumpleaños de su hija de cuatro años en el Espacio Azahar, en el Barrio de las Flores: “Desde hace un año lo he reservado para varios cumpleaños y para una fiesta de Halloween con los niños y, la verdad, estamos muy contentos”.

Bertojo destaca que las instalaciones están en buenas condiciones: “Están bastante bien equipados y limpios”. Ella es residente en O Castrillón y les queda relativamente cerca. “Una vez también hicimos una reserva en el faro. Allí el acceso es más complicado, pero se está genial”, destaca.

Hay que hacer notar que casi todos los espacios TEU se encuentran en puntos periféricos de la ciudad. El Faro de Oza, pero también el centro multiusos de O Birloque y otros dos en la calle Ribeira Sacra, en Novo Mesoiro. El espacio Azahar, en la calle del mismo nombre, es el más céntrico de todos (mientras no se abra el de la Lágrima de San Roque), pero es el Faro de Oza el más grande y el que ofrece un entorno más privilegiado, junto a la playa.

Requisitos

Los requisitos para hacer una reserva son ser mayor de edad y estar empadronado en A Coruña. Se puede solicitar con carácter privado o en representación de una entidad o asociación inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones (Remac) o de un colectivo informal con sede dentro del término municipal de A Coruña. “Hay que estar pendiente del calendario. Mínimo hay que hacer la reserva con antelación, porque se cubre”; advierte Bertojo. Para ello hay que visitar la página web municipal y esperar a que se abra la reserva. La más codiciada, el Faro de Oza, recibió 198 peticiones entre febrero y agosto de 2026.

El segundo es el de O Birloque, ubicado en el centro de participación del barrio. A pesar de ser el espacio más reciente, entre febrero y agosto de este año acumuló 166 peticiones. “A incorporación do Birloque e a boa acollida que está tendo amosan que este modelo funciona. Son locais moi versátiles, que permiten desde unha celebración familiar ata unha reunión entre amizades ou unha actividade puntual, e que a veciñanza sente como propios”, comentó la concejala de Bienestar Social, Nereida Canosa.

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Los usuarios tienden a repetir. Por eso, desde el 25 de abril de 2025 cambió el sistema de gestión y reserva. Cada reserva pasó a ser desde entonces a un único día y con un límite de doce usos al año por persona.

Esto afecta las estadísticas, pero las de los años anteriores señalan que los espacios TEU reciben más de mil peticiones al año, y que los participantes suman más de 13.000. Entre 2022 y 2023, el número de usuarios y reservas escaló rápidamente, pero entre 2023 y 2024 el aumento fue más moderado, por lo menos el de usuarios.

Hay que decir que no es extraño que la persona que haya reservado no acuda a recoger las llaves. Por ejemplo, ocurrió el sábado de la semana pasada en O Birloque, donde reconocen que pasa de vez en cuando.

Quizá la demanda de estos espacios podría aumentar más si sus ubicaciones no fueran tan periféricas. En el caso de la Lágrima de San Roque, ubicada justo frente a la plaza de España, hace prever que tendrá una gran aceptación. “Queremos seguir reforzando unha rede que contribúe a facer da Coruña unha cidade máis próxima, máis participativa e con máis espazos para a convivencia”, declaró la alcaldesa.

Los espacios TEU son los siguientes:

El faro de Oza Archivo El Ideal Gallego

TEU Faro de Oza: El más antiguo y popular de los espacios TEU, y el único ubicado en un inmueble histórico (hasta que se abra el de la Lágrima de San Roque), el faro de Oza se reservó 198 veces entre febrero y agosto de este año. Consta de dos salas comunicadas por un vestíbulo y dos aseos, con mesas plegables, sillas apilables y radiadores y capacidad para 50 personas.

Espacio TEU Azahar Archivo El Ideal Gallego

TEU Azahar: Este espacio TEU se encuentra situado en el Barrio de las Flores, en la calle Azahar, en los bajos del Bloque 48. Tiene un aforo máximo, en este momento, de 20 personas y está equipado con varias mesas redondas, sillas apilables, bancos de madera, mobiliario infantil, aseo y radiadores.

El espacio TEU Birloque Archivo El Ideal Gallego

TEU Birloque: Ubicado en el Centro de Participación de O Birloque, un centro polivalente que funciona como punto de reunión del barrio, se ofrece como espacio de dinamización. El TEU Birloque tiene un aforo máximo de 30 personas y está equipado con cocina, horno microondas, varias mesas, sillas, mobiliario infantil y aseo.

Espacio TEU Novo Mesoiro Archivo El Ideal Gallego

TEU Ribeira Sacra 15-17: Estos dos espacios son anexos: el número 17 tiene un tamaño de 100 metros cuadrados y un aforo máximo de 50 personas. El número 15 tiene 80 metros cuadrados distribuidos en su mayor parte en planta baja y una pequeña superficie de uso en un escalón superior. El aforo máximo es de 30 personas.