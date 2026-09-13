Luis Gorrochategui | “El castillo de San Antón es fundamental para la historia de la Europa moderna”

Luis Gorrochategui, frente al castillo de San Antón Patricia G. Fraga

José Luis Gorrochategui Santos (A Coruña, 1960) pertenece a la Asociación de Estudios Históricos de Galicia, el Instituto Torre de Hércules y la Orden de Caballeros de María Pita. Es un apasionado de la filosofía y la historia. Sobre todo, de la historia de su ciudad, de la que dice estar enamorado, y más concretamente de la que rodea a la época en la que vivió María Pita. “De adolescente quería escribir una novela y, si eres de La Coruña, la supernovela es sobre María Pita”, explica.

¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de la ciudad?

Con mi abuelo, subiendo a la Torre de Hércules, siendo yo muy pequeño... Mi abuelo me contaba muchas cosas de la ciudad y también me contó la historia de María Pita.

¿Dónde fue al colegio?

Fui a varios coles. El primero se llamaba Toki Alai y era un jardín de infancia cerca del Modelo. Después fui a los Escolapios... Duré muy poco porque eran, Dios me perdone, muy brutos. Después fui a Peñarredonda, que también comí bastantes tortas, tirones de patilla, reglazos, pero era un poco más civilizado. Luego me fui a Zalaeta y allí encontré mi sitio. Conocí al profesor Demetrio Díaz Sánchez, al que le dedico ‘Contra Armada’, que me metió la filosofía en la sangre.

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¿Cómo era de estudiante?

Si me gustaba la asignatura, estudiaba mucho. Si no, no hacía nada. Fui sacando los cursos y, cuando descubrí la Filosofía, fue una maravilla en el bachillerato y ya después en la carrera.

¿Estudió Filosofía?

Sí, a mis 17 años, me enamoré profundamente de la Filosofía y hasta hoy. Fue el mayor acierto de mi vida y más estudiar en Barcelona.

¿Y por qué no hizo Historia?

En ese momento la historia no me llamaba demasiado la atención. Yo era de ciencias puras, quería ser ingeniero de caminos. De hecho, estuve prematriculado. Mi madre se llevó un disgusto bastante gordo pero al final salí ganando.

¿Y en qué momento empieza ese interés por la Historia?

Estaba estudiando la carrera y tuve un debate con un amigo. Yo le dije que a La Coruña habían venido más de cien barcos ingleses. Él me dijo que no, que habían venido unos piratas. No había Google entonces y aquello acabó con una apuesta terrible, de 5.000 pesetas, que era muchísimo dinero. La siguiente vez que vine a La Coruña traje un tocho de fotocopias de la biblioteca de Historia y quedaba claro que había ganado la apuesta.

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¿Qué hizo con aquellas 5.000 pesetas?

¿Tú sabes la cantidad de tazas que podías tomar con 5.000 pesetas? Podías estar tomando tazas un año y bueno, eso fue lo que hice, me las bebí.

Y entonces decidió prestarle más atención a la Historia...

De adolescente, yo quería escribir una novela sobre María Pita. Empecé a investigar y descubrí un gazapo histórico gigantesco y, claro, no podía escribir sobre un hecho que estaba equivocado. Así que aparqué la novela y me dediqué a investigar y a escribir ensayos. Publiqué el primero en 2002, que se tituló ‘La Guerra de la sirena’. Es una crónica novelada donde aparece María Pita, Inés de Ben, y también incluye cinco planos originales y va narrando operaciones militares.

¿Y después?

Estuve muchos años investigando, me hice paleógrafo a la fuerza. Fui muchas veces a Simancas –un archivo precioso, que parece el castillo de Walt Disney– y encontré muchísimos documentos inéditos sobre el episodio; también en Portugal y en Madrid. Al final, con todo eso hice una recopilación gigantesca. Me llevó un par de años transcribirlo, monté el rompecabezas y nació así ‘Contra Armada. La mayor victoria de España sobre Inglaterra’, que me publicó el Ministerio de Defensa en 2011. Fue muy importante para mí porque era un libro con una tesis novedosa y, además, no estaba escrito por un especialista en Historia, sino por un profe de instituto de Filosofía de Betanzos, imagínate.

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¿Cómo va ese libro sobre la historia de María Pita?

Ahora estoy preparando un libro con Planeta, una obra muy ambiciosa sobre la historia del Imperio. Es laboriosísimo, tendrá más de mil notas a pie de página. Si Dios quiere, se publicará el año que viene. Después quiero publicar un ensayo filosófico, mi filosofía, y ya, por fin, el gran novelón de María Pita. Y, después, me dedicaré a la novela. Y a vivir la vida.

¿Por qué ha elegido este lugar para hacer la foto?

Este rincón para mí tiene recuerdos maravillosos de cuando publiqué ‘Contra Armada’. Conseguí que Bloomsbury Academic, una editorial de prestigio de Londres, me lo publicara y generó mucho revuelo. La BBC se vino a La Coruña e hicimos la entrevista aquí, junto al castillo de San Antón. Aquí fueron derrotados los ingleses y eso generó un efecto dominó que hizo que el imperio español pudiese asentarse definitivamente en el mundo. Es muy importante el castillo de San Antón para la historia de la Europa moderna.

¿Cree que le damos la importancia que merece?

No estoy seguro de que en La Coruña se tenga plena conciencia de la importancia que tuvo el episodio de María Pita; todavía se cree que es algo local pero fue un episodio de alcance mundial, que cambia el signo de la guerra y así mantenemos el Imperio.

¿Cuál es su barrio, de dónde es?

Primo de Rivera fue mi casa durante mucho tiempo pero ahora me quedo con un barrio con diferencia, Adormideras.

No sé si el mejor pero, desde luego, es el más tranquilo...

Sí, me gusta mucho esa tranquilidad. Adormideras me encanta. Yo también tengo mi edad, quizás sea por eso que me gusta esa tranquilidad.

¿Qué le hace sentirse orgulloso de su ciudad, de qué presume como coruñés?

De vivir en el paraíso terrenal. Aquí se vive de maravilla. Yo no cambio esto por vivir en ninguna parte. Y la gente de La Coruña me encanta, es mi gente. Me siento completamente identificado con mi ciudad, soy feliz viviendo en Coruña, que es como un gran barco.

Eso decía Wenceslao...

Y yo sigo a Wenceslao. En realidad no es que presuma, es que disfruto de La Coruña. También presumo de ser gallego y de ser español, con el legítimo orgullo de saber que el Imperio español es un milagro en la historia de la humanidad por su respeto a los indígenas. Y la calumnia de la leyenda negra es absolutamente surrealista. Fue el único que respetó a ultranza a los indígenas, sobre todo, a partir de las leyes nuevas de 1542.

Si tuviera una máquina del tiempo, ¿a qué época le gustaría ir?

Me iría a tomar un vino con Pericles y Anaxágoras de Clazómenas.

¿Y no a ver a María Pita?

Lo siento, pero creo que me iría a la Grecia clásica a tomar un vino con ellos. Los griegos son mi primer amor.