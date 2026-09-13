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A Coruña

Hace 25 años | Una coruñesa vivió en primera persona los atentados del 11-S en EEUU

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
13/09/2026 04:00
Carmen, tercera por la izquierda, en una foto solo una semana antes, con las Torres Gemelas al fondo
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Hace 25 años, en 2001, el mundo seguía pendiente de Estados Unidos, atacado en los atentados terroristas del 11-S. Una de las personas que estaban allí era la coruñesa Carmen Payá, que trabajaba como becaria en la oficina comercial de la embajada española de Nueva York, y que vivió en primera persona la tragedia. Mientras, en 1951, hace 75 años, la crónica de sucesos traía el caso de un hombre que se había ocasionado una herida con una macheta.

Portada de El Ideal Gallego del 13 de septiembre de 2001
Portada de El Ideal Gallego del 13 de septiembre de 2001
Archivo El Ideal Gallego

La coruñesa vivió en primera persona los atentados del 11-S en EEUU

“Cuando huí creí estar viviendo una película; era una emigración masiva”, declara Carmen Payá, becaria de la Cámara de Comercio de A Coruña y residente en Manhattan. A sus 27 años hizo sus maletas y allá se fue a trabajar en la oficina comercial de la embajada española en Nueva York. Feliz de cruzar el charco, lejos estaba de imaginar que, tan sólo tres meses más tarde, estaría viviendo la tragedia de unos atentados que destruyeron las Torres Gemelas, al lado del edificio en que ella trabaja, la también emblemática Torre Chrysler. 

Los gobiernos de Occidente han apoyado unánimemente al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, que calificó los ataques contra Manhattan y el Pentágono como un acto de guerra. La OTAN ya aseguró que, si se confirma que fueron cometidos por terroristas extranjeros, considerará la respuesta de Norteamérica un acto de defensa, al tiempo que se declara lista para prestar a EEUU toda la ayuda necesaria. Poco a poco las pruebas que se van reuniendo parecen apuntar a que el multimillonario árabe Osama Bin Laden es el cerebro de la ofensiva criminal.

Portada de El Ideal Gallego del 13 de septiembre de 1951
Portada de El Ideal Gallego del 13 de septiembre de 1951
Archivo El Ideal Gallego

Un herido en la calle San Juan al cortarse la mano con una macheta

El vecino de la calle de San Juan 37, bajo, Manuel Caridad Mateo, se produjo con una macheta una herida incisa de cuatro centímetros de extensión, de carácter leve, en el dedo índice de la mano izquierda, de la que fue curado en la Casa de Socorro del Hospital. Por otra parte, la niña de doce años Mercedes Ochoa Rodríguez, que vive en la calle de Hércules 119, se originó en una caída casual una herida fuertemente contusa que interesa periostio en la región frontal. Fue curada en la Casa de Socorro del Hospital, donde calificaron de leve su estado. 

En deportes, el Juvenil es uno de los tantos clubs que esta temporada tendrán que luchar denodadamente para no perder la categoría que ocupan, como consecuencia de la estructura que se les dará en el futuro a la segunda y tercera división. El club procurará no ser una carga económica para el Deportivo y cumplir con la misión de formar jugadores.

Además, la Comandancia de Marina avisaba de la realización de ejercicios de tiro con varias armas de modelo experimental de construcción en la Fábrica Nacional de Armas.

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