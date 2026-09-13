El fenómeno del verano coruñés: las islas de la playa del Matadero

La ‘isla’ del Matadero, durante una jornada del pasado mes de agosto V.S.

“Mamá, mamá, me voy a la isla”, es una de las nuevas frases del verano playero coruñés. Años atrás, esto tenía sentido (y lo sigue teniendo) si uno está en arenales como Santa Cristina o Santa Cruz, que sabido es que están adornados por islas. Pero lo que resulta más llamativo es que dicho anuncio se haga en la playa del Matadero, antaño conocida como Berbiriana.

¿Pero cómo que el Matadero tiene isla? O islas, porque, en ocasiones, como el pasado sábado, se ‘forman’ dos, una justo frente a la pequeña playa y otra más cerca de la del Orzán. En realidad no son tales, por mucho que a los niños les guste conquistarlas cual piratas, con sus colchonetas, sus tablas o sus flotadores, especialmente cuando se ven rodeadas por la marea y para acceder a ellas hay que mojarse algo más que los pies. En ocasiones, como el sábado, son los propios miembros del servicio de socorristas los que se instalan en esas formaciones, lo que les proporciona una atalaya privilegiada para seguir las evoluciones de los bañistas, que este año han dado menos trabajo que los anteriores aunque han acudido (efectos del cambio climático mediante) en más número.

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Explicación

¿De qué fenómeno estamos hablando? Precisemos, de entrada, que se produce en condiciones de marea baja. El resto nos lo explica Juan Ramón Vidal Romaní, que es el que más sabe sobre cómo se ha formado esa parte coruñesa y en general sobre el pasado geológico de la urbe. Conoce, por ejemplo, que cuando hace 500.000 años el agua estaba unos quince metros por encima del nivel actual lo que hoy es A Coruña eran entonces dos islas: una en Monte Alto y otra en Santa Margarita. Pero esa es otra historia, en concreto Prehistoria, pues hablamos del Paleolítico. La actual es menos espectacular pero también llamativa: “Eso que la gente llama islas del Matadero son en realidad bancos de arena normales que se forman en las partes altas de las playas sobre todo cuando ha habido un poco de movimiento de olas”, apunta el catedrático emérito de Geología de la Universidad de A Coruña. “Técnicamente, se llaman ‘lagoon’, o sea lagunas”, añade. Sin salir de Galicia “se pueden ver en Barrañán (Arteixo), Louro (Muros), Carnota o Arealonga (Vicedo)”, por poner algunos ejemplos.

Los más habituales del Matadero, esos que acuden con tanta frecuencia que entre arruga y arruga tienen rayas blancas, no recuerdan que se formasen ‘islas’ antaño en este arenal. Quién sabe, quizá vayan creciendo con los años y “Las islas del Matadero” acaben en la trasera de una camiseta viral de Cero de Costa. “En este caso, las lagunas pueden ser una consecuencia de los sucesivos trabajos de Demarcación de Costas añadiendo arena a las playas de la bahía”, concluye Vidal Romaní.