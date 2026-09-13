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A Coruña

Diego El Cigala se embarca en una gira internacional con parada en A Coruña en 2027

El artista actuará en Palexco el próximo mes de enero

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
13/09/2026 16:55
Diego El Cigala, durante una actuación
Archivo El Ideal Gallego
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Diego El Cigala se embarca en una gira mundial por primera vez en 20 años, con la que celebrará el lanzamiento del que será su próximo disco, ‘Aurora’, que sucederá a sus ‘Obras maestras’ (2023) y ‘Cigala canta a México’ (2020). En el marco de esta gira, el artista traerá su flamenco a A Coruña, concretamente al auditorio Gaviota de Palexco el próximo enero.

Este mes de septiembre, El Cigala actuará en Marruecos y en diciembre comenzará un tour por ciudades españolas como Burgos, Zaragoza, Barcelona, Sevilla, Granada o Madrid. El 15 de enero de 2027, a las 20.00 horas, será cuando el artista traiga su directo al recinto coruñés, en lo que promete ser una “noche de pureza, de improvisación, de duende, una noche donde se podrá escuchar el quejío de un pueblo que es el flamenco”. El concierto será un viaje desde los fandangos a los boleros, pasando por las bulerías o el son, así como todas aquellas músicas de la que el artista flamenco se enamoró desde que escuchó por primera vez a Bebo Valdés.

Jeanette, durante una actuación en A Coruña en 2007

Jeanette celebrará medio siglo de carrera en A Coruña

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A lo largo de su carrera, Diego El Cigala ha ganado cinco Latin Grammy y ha estado nominado hasta en una decena de ocasiones.

Las entradas para verlo en A Coruña ya están a la venta y se pueden adquirir a través de la plataforma de venta online Ataquilla.com, por precios desde 66 euros.

Diego el Cigala | “El público gallego es respetuoso y amable”

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