A Coruña recibirá a 14.000 turistas en una triple escala de última hora

Tres cruceros permanecen atracados en el puerto de A Coruña Quintana

Cuando el verano y la temporada alta de trasatlánticos se aproximan a su final, el puerto de A Coruña se prepara para recibir a una triple escala el próximo martes 15 de septiembre. No estaba prevista inicialmente, ya que se trata de un cambio de última hora en la programación portuaria. Llegarán cerca de 14.000 visitantes a la ciudad entre los tres navíos.

El pequeño crucero ‘Seadream II’, de apenas 105 metros de eslora, ha adelantado su llegada a los muelles herculinos, prevista en un principio para el próximo miércoles. Finalmente, recalará un día antes, jornada en la que ya estaba programada la llegada de dos grandes navíos de pasajeros, el ‘Arvia’ y el ‘Liberty of the Seas’, dos viejos conocidos de la dársena coruñesa.

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Eso sí, esta triple escala será distinta a otras anteriores. Se da la circunstancia de que estos tres cruceros no coincidirán al mismo tiempo, sino que dos de ellos llegarán por la mañana y se marcharán durante la primera parte de la tarde. Mientras que el tercero atracará poco antes del anochecer y volverá a navegar el próximo miércoles.

Horarios

Según el registro de solicitudes de atraque de la Autoridad Portuaria, el más madrugador será el ‘Liberty of the Seas’, de 339 metros de eslora, que tiene prevista su entrada a puerto a las 07.00 horas del martes y su salida está fijada a las 17.00 horas, con consignación de Marítima Consiflet. El ‘Arvia’, de 345 metros de eslora, tiene programada su llegada a las 07.30 horas y su salida a las 17.00 horas. En este caso, su consignataria es Rubine e Hijos.

El más pequeño de esta triple escala es el ‘Seadream II’, de apenas 105 metros de eslora. La previsión del organismo portuario es que llegue a A Coruña a las 20.30 horas del martes y que su salida se produzca casi 24 horas después, a las 19.30 horas del miércoles. Está consignado por Rubine e Hijos.

La presencia de trasatlánticos y de cruceristas en la ciudad se ha convertido en habitual durante los últimos años, periodo en el que la llegada de estas embarcaciones no ha parado de crecer.

El responsable de la terminal de cruceros, Luis del Moral, desveló el pasado mes de agosto que se estima que en 2027 se produzca una subida del 20% en la llegada de estos grandes buques. De este modo, se pasaría de las 180 escalas programadas para este año a rondar las 215 o 217.