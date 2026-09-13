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A Coruña

A Coruña reparte 80 composteros domésticos a dos asociaciones, diez colegios y 63 personas físicas

El Ayuntamiento ha recibido 75 solicitudes 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
13/09/2026 13:34
Fotografía del compostero comunitario de Novo Mesoiro
El Ideal Gallego
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El Ayuntamiento de A Coruña adjudicará 80 composteros domésticos a particulares, asociaciones y centros educativos con el objetivo de fomentar el reciclaje de la materia orgánica y avanzar hacia una gestión más sostenible de los residuos.

En total, se presentaron 75 solicitudes, correspondientes a 12 entidades —dos asociaciones y diez colegios públicos— y 63 personas físicas. La mayoría de estos últimos son usuarios de huertos urbanos. 

Este domingo se ha publicado en la página web la lista provisional de adjudicatarios. Algunos de los solicitantes pidieron más de un compostador. La relación publicada por el Ayuntamiento recoge las solicitudes admitidas, las excluidas y aquellas que todavía deben ser subsanadas.

Las personas y entidades que tengan documentación pendiente disponen de diez días hábiles, hasta el viernes 25 de septiembre, para presentar las correspondientes subsanaciones.

Una vez finalizado el proceso, los beneficiarios recibirán también asesoramiento para utilizar correctamente los composteros, con el propósito de facilitar el tratamiento de los residuos orgánicos y fomentar su separación en origen.

La concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, ha situado esta iniciativa dentro de la estrategia del Gobierno local para avanzar hacia un modelo basado en la separación de residuos, el reciclaje y la economía circular.

El reparto de composteros forma parte de un conjunto de medidas que el Ayuntamiento está poniendo en marcha para mejorar la gestión de los residuos en la ciudad.

Entre ellas se encuentra la instalación de 80 nuevos puntos limpios de proximidad, cuyo despliegue ya ha comenzado en barrios como Matogrande, Xuxán y Os Rosales. El Ayuntamiento también está desarrollando campañas relacionadas con la implantación del quinto contenedor, la separación de la materia orgánica en los hogares y el refuerzo del servicio Puerta a Puerta para la hostelería.

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“El objetivo es seguir avanzando, de la mano de la ciudadanía, hacia un cambio en la gestión de los residuos urbanos que sitúe A Coruña a la vanguardia de la sostenibilidad y la economía circular”, ha señalado Neira.

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